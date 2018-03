Hamburg (ots) - Schauspieler Fahri Yardim, 37, und KolleginPheline Roggan, 36, spielen in der Erfolgsserie "Jerks" ein Paar.Privat sind sie seit Jahren befreundet. Gefunkt habe es zwischenihnen aber nie. Im Doppelinterview mit GALA (Heft 13/2018, EVT22.03.2018) sagt Yardim zu Pheline über die gemeinsam verbrachteWG-Zeit: "Du warst für mich einfach nicht in Reichweite. Du hastgemodelt und hattest diesen stilsicheren Freundeskreis. Dagegen warich ein Frosch. Ich hätte nicht mal zu träumen gewagt, dichflachzulegen." Dass das Drehbuch nun Küsse für die beiden vorsah,kommentierte Yardim so: "Zungenküsse unter Freunden sind nichtschön."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell