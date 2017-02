Unterföhring (ots) -Wie intensiv haben sich die beiden Schauspieler Fahri Yardim undChristian Ulmen auf ihre Rollen im neuesten Blockbuster "Sha La La LaLand" vorbereitet? Wie autobiografisch ist ihr Film "The Fat And TheFurious 7" wirklich? Vor der Free-TV-Premiere ihrer neuen Buddy-Serie"jerks." (heute, 23:15 Uhr, ProSieben) müssen sich Fahri Yardim undChristian Ulmen im "CIRCUS HALLIGALLI" beweisen. Joko Winterscheidtund Klaas Heufer-Umlauf schicken die Schauspieler auf große "PromoTortour" und konfrontieren sie spontan mit Fragen zu vorher niegesehenen und rein fiktiven neuen Kinohits, in denen sie dieHauptrollen spielen."CIRCUS HALLIGALLI" - heute, um 22:15 Uhr, auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell