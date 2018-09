Fahrgemeinschaften: Schnell und sicher gemeinsam ans Ziel (FOTO)

Berlin (ots) -In ganz Europa quälen sich im täglichen Berufsverkehr halbbesetzteAutos durch die Straßen. Einige von ihnen folgen derselben Route undstehen sich dabei gegenseitig im Weg - ein vermeidbares Ärgernis.Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September2018 informiert der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, überVorteile von Fahrgemeinschaften.Geteilte FahrkostenWer täglich bei Stop-and-go durch die Innenstadt oder auf starkfrequentierten Pendlerrouten fährt, muss mit erhöhtemKraftstoffverbrauch und entsprechend hohen Tankkosten rechnen. EineFahrgemeinschaft zu bilden kann das Portemonnaie von Fahrer undMitfahrer entlasten: Zur Ermittlung des genauen Preises solltenSpritverbrauch, Wartungskosten und Versicherung zusammengerechnet unddurch die Jahresfahrleistung geteilt werden. Der so ermittelteKilometerpreis ist dann durch die Personenzahl der Fahrgemeinschaftinklusive des Fahrers zu teilen.Garantierter SitzplatzWer in der Stadt lebt und arbeitet, wechselt häufig zwischen Autosowie Bus und Bahn. Doch für mobilitätseingeschränkte Menschen, dieauf einen Sitzplatz angewiesen sind, können selbst kürzeste Wege mitdem öffentlichen Personennahverkehr eine Herausforderung darstellen.Fahrgemeinschaften bieten auch hier eine Alternative. Voraussetzungdafür ist lediglich, dass Fahrer und Mitfahrer feste Treffzeitenvereinbaren, Telefonnummern austauschen und vorab klären, wie langebei einer Verspätung gewartet wird.Zeitersparnis durch entlastete StraßenJe mehr Verkehrsteilnehmer sich ein Auto teilen, desto wenigerAutos sind auf den Straßen unterwegs. Die verbleibenden kommen umsobesser durch den Verkehr. Das bedeutet nicht nur weniger Verbrauchund Abgase, sondern auch Zeitersparnis. Sowohl die Fahrt als auch dieParkplatzsuche verkürzen sich mit jedem Auto weniger auf der Straße.Versichert auf dem Weg zur ArbeitImmer mehr Arbeitgeber nehmen das Thema betrieblichesMobilitätsmanagement ernst und bieten Arbeitnehmern die Möglichkeit,über das Intranet oder App-basierte Mitfahrbörsen Kollegen für eineFahrgemeinschaft zu finden. Der gemeinsame Weg zur Arbeit ist nichtnur praktisch und bietet Gelegenheit zum Austausch, sondern ist auchunkompliziert versichert: Die Kfz-Haftpflicht des Fahrers sowie diezuständige Berufsgenossenschaft sichern alle Insassen ab.Anbieter, Portale, worauf achtenEs gibt bereits eine Vielzahl an Internetportalen und Apps, dieFahrer und Mitfahrer schnell und unkompliziert zusammenbringen - obfür eine einmalige Fahrt oder regelmäßige Langstrecken von Pendlern.Die Vermittlung erfolgt teils unkompliziert ohne Registrierung, meistaber nach Anmeldung über Nutzerprofile. Letzteres ist zu empfehlen,da man sich so ein genaueres Bild über Fahrer und Mitfahrer machenkann. Ein Blick auf die Bewertungsfunktion sei allen Interessentenans Herz gelegt. Beim Anbieter Blabla Car wird sogar dieGesprächsfreudigkeit abgefragt, sodass je nach Vorliebezusammenfindet, wer sich auf der Fahrt gerne austauscht oder wer imAuto lieber seine Ruhe hat. Bezahlen kann man meist unkompliziert perPaypal oder Kreditkarte.Fahrgemeinschaft mit Hilfe des ACE finden:https://www.ace.de/vorteile/auto-mobilitaet/blablacar/Pressekontakt:ACE Pressestelle Berlin, Tel.: 030 278 725-18, Mail: presse@ace.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell