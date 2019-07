Fahrgastverband fordert bessere Mobilfunk-Versorgung an Bahnstrecken

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Grünen-Vorstoß, Bahnfahren attraktiver und Inlandsflüge überflüssig zu machen, fordert der Fahrgastverband Pro Bahn eine bessere Netzverfügbarkeit für Zugreisende.



"Wir haben ein Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und der liebe Herr Minister Scheuer muss endlich dafür sorgen, dass auch an den Bahnstrecken eine vernünftige Versorgung herrscht", sagte Sprecher Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband der Deutschen Presse-Agentur. Um die Bahn attraktiver zu machen, müsse sie zudem zuverlässiger werden, sagte Naumann. "Das kann nur dadurch geschehen, dass man die Infrastruktur stärkt und dass man mehr Geld in die Infrastruktur der Bahn gibt."

Die Grünen wollen das Bahnfahren in den nächsten 15 Jahren so attraktiv machen, dass Kurzstreckenflüge obsolet werden. "Bis 2035 wollen wir die Bahn auf nahezu allen innerdeutschen Strecken und ins benachbarte Ausland zur schnelleren, komfortableren und günstigeren Alternative machen", heißt es in einem Papier mehrerer Grünen-Bundestagsabgeordneter. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" (Dienstag) berichtet.

Nach Vorstellung der Grünen soll die Bahn jährlich drei Milliarden Euro bekommen, um das Schienennetz auszubauen und schneller zu machen. "Das ist ein Wert, der in die richtige Richtung geht. Man könnte sich theoretisch noch mehr nehmen. Aber das ist vermutlich gar nicht bautechnisch umsetzbar", sagte Naumann.

Naumann zufolge ließen sich Inlandsflüge auch heute schon stark reduzieren. Dafür müssten unter anderem Inlandsflüge teurer werden, denn diese seien "viel zu billig", sagte Naumann. "Das liegt daran, dass die Luftfahrt eben keinerlei Energiesteuern zahlt - die Bahn aber sehr wohl." In dem Papier der Grünen wird unter anderem auch eine "schrittweise Einführung der Kerosinsteuer für Inlandsflüge" vorgeschlagen./red/DP/mis