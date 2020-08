Fahrgastverband: Maskenpflicht ist im Regionalverkehr kaum durchzusetzen

Berlin (ots) - Die Einhaltung der Maskenpflicht in Zügen ist im Regionalverkehr schwerer durchzusetzen als im Fernverkehr, warnt der Fahrgastverband Pro Bahn. "Hier wird nicht so stark kontrolliert", sagte Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Verbands, dem Tagesspiegel (Donnerstagausgabe). Doch selbst wenn die Zugbegleiter Verstöße gegen die Maskenpflicht feststellen, können sie oft nichts unternehmen. Im Regionalverkehr sei es für die Schaffner kaum möglich, die Polizei zu rufen, um die Maskenverweigerer aus dem Zug werfen zu lassen, warnt Naumann. Während die Polizei an den größeren Fernbahnhöfen vor Ort ist, müssten die Beamten nach Angermünde oder Chorin extra anreisen, das dauert. "Es ist für die Schaffner einfacher, wenn sie nichts machen", kritisiert Naumann.www.tagesspiegel.de/wirtschaft/freie-bahn-fuer-corona-wenn-die-angst-mitfaehrt/2 6069014.htmlInhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14614Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4671861OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell