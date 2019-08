Fahrgastverband: Abschaffung der 1. Klasse wäre Unfug

BERLIN (dpa-AFX) - Eine Abschaffung der 1. Klasse würde die Platzprobleme in überfüllten Zügen aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn nicht lösen.



"Das ist grober Unfug", sagte der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Linke-Bundesvorsitzende Bernd Riexinger hatte gefordert, die 1. Klasse in Nahverkehrszügen abzuschaffen.

Naumann sagte: "Das Problem der überfüllten Züge ist nicht unbedingt die erste Klasse." Diese werde zwar nicht überall gebraucht, wohl aber im Berufsverkehr oder bei längeren Regionalexpress-Fahrten, etwa auf Strecken wie Hamburg-Rostock und Berlin-Cottbus. Fahrgäste schätzten die Aussicht auf freie Sitzplätze und ruhiges Arbeiten im Zug. "Wenn ich mehr Platz schaffen will, brauche ich längere Züge", sagte Naumann./bf/DP/mis