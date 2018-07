Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin amDonnerstag, 12. Juli 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-WürttembergClemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Fahrerflucht ohne Folgen?In Baden-Württemberg steigt die Zahl der Unfälle mit Fahrerflucht.Doch statt härtere Strafen für rücksichtslose Autofahrer zuverhängen, fordern Verkehrsexperten, dass Fahrerflucht inAusnahmefällen nur als Ordnungswidrigkeit geahndet wird. Was sagenOpfer von Fahrerflucht zu diesem Vorschlag?Pestizide im Essen, Nitrat im Grundwasser - wer spritzt wie viel?Johannisbeeren, Salat oder gefrorene Steinpilze aus Baden-Württembergdürfen teilweise nicht in den Handel. Grund ist eine zu hoheKonzentration an Spritzmittelrückständen. Zusätzlich belastet Nitratdas Grundwasser. Die zuständigen Kontrolleure haben Probleme an Datenzu gelangen. Warum müssen Landwirte nicht offenlegen, wann sie düngenund wie viel sie spritzen?Keine Köche, keine Kellner - wo kann man im Land noch Urlaubmachen? Der Tourismus im Land boomt. Laut einer Studie derUniversität München arbeiten in Baden-Württemberg mittlerweile mehrMenschen im Fremdenverkehr als in der Automobilindustrie. Trotzdemfehlt Personal. Viele Wirte reagieren bereits mit verkürztenÖffnungszeiten oder zusätzlichen Ruhetagen. Wie sieht die Zukunft desTourismus im Land angesichts der Personalprobleme aus? Gast im Studioist Valentin Weislämle, Professor für Tourismus an der DualenHochschule Baden-Württemberg.Vor Ort bei Gastwirten im SchwarzwaldWie fühlen sich Wanderer, wenn sie mit knurrendem Magen vorverschlossenen Türen stehen? Weil das Personal fehlt, öffnen etlicheGaststätten inzwischen erst abends, mittags bleibt die Küche kalt.SWR Reporterin Alexandra Gondorf trifft im Schwarzwald eineGastwirtin, die händeringend Personal sucht und einen Hotelier, dersich über die Regelungswut der Politik ärgert.Kein Zutritt für den WeltmeisterDer Musberger Doppelweltmeister im Ringen, Frank Stäbler, undseine Ringerkollegen dürfen nicht mehr in den städtischen Hallentrainieren. Grund sind die Trainingszeiten, die vom örtlichen Turn-und Sportverein verwaltet werden, und von dem sich Stäblers Ringerlosgesagt haben. Muss der Bürgermeister vermitteln?Badener zeigen FlaggeEine Online-Petition tausender Badener war erfolgreich: Diegelb-rote Baden-Fahne darf für die Dauer der Revolutionsausstellungweiter auf dem Karlsruher Schlossturm wehen. LautLandesflaggenverordnung hätte sie eingeholt werden müssen. "Zur SacheBaden-Württemberg" fragt mit einem Augenzwinkern: HatMinisterpräsident Winfried Kretschmann mit seiner Ausnahmeregelungeine erneute badische Revolution verhindert?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger(innen) via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen unter SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:SWR Presse, kommunikation@SWR.de, Telefon 0711 929 11030Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell