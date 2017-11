Fahren bei Nacht: Autos mit schlecht eingestellten Scheinwerfern gefährden den Verkehr

Köln (ots) -- Jeder Dritte fühlt sich bei Nacht von den Scheinwerfern andererAutos gestört- 24 Prozent aktivieren sofort die Lichthupe, wenn sie geblendetwerden- Gleichzeitig haben 35 Prozent selbst nie überprüft, ob sie denVerkehr durch ihr Scheinwerferlicht blendenEine aktuelle Ford-Umfrage hat ergeben, dass jeder ZweiteAutofahren im Dunkeln als anstrengend empfindet und jeder Dritte sichüber schlecht eingestellte Scheinwerfer ärgert oder mit der Lichthupedarauf reagiert. Doch grundsätzlich wissen deutsche Autofahrer um dieWichtigkeit korrekt eingestellter Scheinwerfer.Helle Scheinwerfer versus starke BlendwirkungIm Laufe der Jahrzehnte hat sich die Scheinwerfer-Technologie zueiner echten Hilfe entwickelt: Handelte es sich früher um nicht mehrals eine Positionsleuchte, so helfen die weiß-strahlenden Xenon- undLED-Leuchten heute, andere Verkehrsteilnehmer frühzeitig zu erkennen:Drei von vier Befragten sind mit der Ausleuchtung der Straße durchihr Auto zufrieden. Doch die grellen, die Straße ausleuchtendenSchweinwerfer führen auch zu einer starken Blendwirkung. Rund 63Prozent fühlen sich vom entgegenfahrenden Verkehr oder via Seiten-und Rückspiegel geblendet, 44 Prozent sagen aus, dass das Fahren beiNacht aufgrund der Lichtverhältnisse anstrengend sei.Sicher bei wenig SichtAb einer Sicht von unter 50 Metern darf die Nebelschlussleuchteaktiviert werden. 76 Prozent der Befragten wissen auf Anhieb, wo derentsprechende Schalter ist, 17 Prozent hingegen sind sich nichtsicher; und sieben Prozent der Befragten wissen gar nicht, wo dieNebelschlussleuchte eingeschaltet wird. Wissenswert: Dieschwarz-weiß-gestreiften Pfosten sind im Abstand von jeweils 50Metern aufgestellt und helfen bei der Bestimmung der Sichtweite.Deutsche Autofahrer ertragen es mit WürdeIm Dunkeln fühlen sich die meisten durch schlecht eingestellteScheinwerfer gestört, dabei wird jeder vierte auch mal nervös undsignalisiert mit der Lichthupe den Missstand. Trotzdem erträgt mit 43Prozent fast die Hälfte der Autofahrer stillschweigend die Blendungdurch den entgegenkommenden Verkehr, indem sie auf die rechteStraßenseite blicken. Nur 10 Prozent regen sich über die falscheLeuchtweite und die damit verbundene Rücksichtslosigkeit auf. Dabeikönnen korrekt eingestellte Scheinwerfer nicht nur die Nerven andererVerkehrsteilnehmer schonen, sondern auch Leben retten: LautGesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. sterben inden Wintermonaten mehr als doppelt so viele Fußgänger beiVerkehrsunfällen in der Dunkelheit, wie in den Sommermonaten*.Testen statt LichthupeAber was kann jeder Einzelne dazu beitragen? Mehr als 35 Prozentder Befragten haben sich noch nie damit beschäftigt, ob die eigenenScheinwerfer jemanden blenden könnten; das entspricht dem Anteilderer, die sofort mit der Lichthupe antworten oder sich still ärgern.Immerhin wissen 36 Prozent, dass bei starker Beladung die Höhe derStrahler angepasst werden müsste, und jeder vierte vertraut auf dieautomatische Leuchtweitenregulierung seiner Scheinwerfer. Und dochfragen sich fünf Prozent, wie die blaue Signalleuchte im Cockpitabgestellt werden kann.Die aktuelle Umfrage wurde von Ford im September 2017 unter rund1016 Befragten im Alter zwischen 18 und 75 Jahren durchgeführt. GDV,Oktober 2015, Fußgänger in der dunklen Jahreszeit besondersgefährdet, http://ots.de/QA6cJFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Kontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH 0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell