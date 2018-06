Fahrdienst-Vermittler Gett bekommt frisches Geld unter anderem von VW

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Fahrdienst-Vermittler Gett bekommt 80 Millionen Dollar frisches Geld von Volkswagen und anderen bisherigen Investoren.



Das Start-up sei dabei insgesamt mit 1,4 Milliarden Dollar bewertet worden, sagte Gründer und Chef Dave Waiser dem Technologieblog "TechCrunch". Es ist das erste Mal, dass eine Bewertung von Gett veröffentlicht wird.