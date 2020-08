Fahrbericht: VW Golf 1.5 eTSI: Role Model mit Zicken

Stadthagen (ots) - Der VW Golf bleibt auch als Nummer 8 die Referenz der Kompaktklasse.Doch nervige Nickligkeiten trüben das Gesamtbild .Immer ärgerlich, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollen. Schlicht in den Wahnsinn treiben können sie einen allerdings, wenn sie alle paar Sekunden darauf aufmerksam machen, dass sie nicht funktionieren. So wie bei unserem VW Golf-Testwagen etwa, der bei jedem Neustart minutenlang mit zermürbendem Piepton und Kontrollleuchten daran erinnerte, dass wahlweise der Travel- oder Emergency-Assist nicht verfügbar sei. Die Software- und Elektronikprobleme, die den Serienanlauf des neuen Golf Ende 2019 versemmelten, sind bekannt. Wie sich sowas dann anhört, weiß unser Autor Frank Wald nun auch.Ihn wundert es kaum, wenn der bisherige Absatz beim Golf immer noch weit hinter den Erwartungen zurück bleibt. Dabei wird auch der Nachfolger in den klassischen Disziplinen Proportionen und Geräumigkeit, Material- und Qualitätsanmutung, Motor und Technik seinem Image als Role Model der Kompaktklasse mehr als gerecht. Alles zu unseren Erfahrungen mit dem Volkswagen Golf auf http://www.auto-medienportal.net .In unserer Online-Nachrichtenagentur finden Redakteure und Autoren an sieben Tagen der Woche alle relevanten Nachrichten und Berichte aus der Mobilitäts-Branche, außerdem Fotos, Videos, Audios und ein umfangreiches Archiv - alles für alle Medien ebenso honorarfrei wie die Storys auf http://www.Car-Editors.net , unserem Premiumportal für dort akkreditierte Journalisten.Pressekontakt:Unser Newsletter informiert täglich alle, die sich per Mail beinewsroom@auto-medienportal.net. anmelden.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 12716548newsroom@auto-medienportal.netEnzer Straße 8331655 StadthagenWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/103819/4682404OTS: Auto-Medienportal.netOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuell