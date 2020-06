Fahrbericht Porsche Taycan Turbo S: Volle Ladung

Stadthagen (ots) - Enorm viel Leistung, ultraschnelle Ladezeiten und wegweisende TechnologienDer Porsche Taycan kann vieles besser als der Tesla. Aber wie bewährt sich der Spitzensportler im Alltag? Wir haben mit dem 761 PS starken Taycan Turbo S den Praxistest gemacht. Die Power, die der elektrische Überflieger entwickelt, ist atemberaubend. Wenn es sein muss schießen 1050 Newtonmeter an Drehmoment durch den Antriebsstrang. In nur 2,8 Sekunden jagt der Taycan Turbo S von Null auf Hundert und schießt mit einer Gewalt nach vorn wie ein reinrassiger Rennwagen. Auf Kommando reißt er sich aus dem Stand in nur 9,8 Sekunden auf Tempo 200. Die Power, die der elektrische Überflieger entwickelt, ist absolut atemberaubend. Aber scheinbar grenzenlose Kraft kann nicht alles sein.Was dieser erste Elektro-Porsche noch zu bieten hat, finden Sie unterhttp://www.auto-medienportal.net .Dort erwarten Sie neben weiteren Exklusivartikeln unserer Autoren auch diese Woche wieder mehr als 100 relevante Nachrichten und Berichte aus der Mobilitäts-Branche, außerdem Fotos, Videos, Audios und der Zugriff auf ein umfangreiche Archiv - sieben Tage in der Woche, alles honorarfrei (siehe unsere AGB bei http://www.auto-medienportal.net /AGB).Wenn Sie täglich per Newsletter über alle wichtigen Entwicklungen der Branche informiert sein wollen, bitten wir um eine Mail an newsroom@auto-medienportal.net. Danach kommt er Newsletter täglich auf Ihren Bildschirm.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-Medienportal Tel.: +49 5721 938 3988 Mob.: +49 151 12716548 newsroom@auto-medienportal.net Enzer Straße 8331655 StadthagenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/103819/4624915 OTS: Auto-Medienportal.netOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuell