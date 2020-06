Fahrbericht Kia Ceed Sportswagon: Übertrifft er den Wolfsburger Platzhirsch?

Stadthagen (ots) - Golf-Schläger mit PlatzreifeBietet Kia mit dem Ceed Sportswagon eine Alternative zum Wolfsburger Platzhirschen Volkswagen Golf Variant? Er übertrifft seinen Rivalen bei Materialauswahl, Qualitätsanmutung, Ausstattung oder Bedienung. In Sachen Platz und Geräumigkeit schlägt er sogar alle Wettbewerber. Auch die Motoren stimmen, wenn auch die Auswahl mit zwei konventionellen Turbo-Benzinern und einem Mild-Hybrid-Diesel im Spektrum von 100 bis 140 PS im Vergleich etwas dünn und schlapp erscheint. Leider ist bei den Preisen genau das Gegenteil der Fall.Mehr zu dem kompakten Koreaner unterhttp://www.auto-medienportal.net .Dort erwarten Sie neben weiteren Exklusivartikeln unserer Autoren auch diese Woche wieder mehr als 100 relevante Nachrichten und Berichte aus der Mobilitäts-Branche, außerdem Fotos, Videos, Audios und der Zugriff auf ein umfangreiche Archiv - sieben Tage in der Woche, alles honorarfrei (siehe unsere AGB bei http://www.auto-medienportal.net /AGB).Wenn Sie täglich per Newsletter über alle wichtigen Entwicklungen der Branche informiert sein wollen, bitten wir um eine Mail an newsroom@auto-medienportal.net. Danach kommt der Newsletter täglich auf Ihren Bildschirm.Pressekontakt:Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 12716548newsroom@auto-medienportal.netEnzer Straße 8331655 StadthagenWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/103819/4620698OTS: Auto-Medienportal.netOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuell