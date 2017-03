Fahranfängern drohen im Ausland harte Strafen / In vielen europäischen Ländern gelten besondere Vorschriften bei Geschwindigkeit und Promillegrenze

München (ots) - Fahranfänger sollten bei Fahrten im Auslandbesonders vorsichtig sein. Für sie gelten bei Tempolimits undPromillegrenze oft andere Verkehrsregeln als in Deutschland. BeiAlkoholverstößen drohen empfindliche Strafen.Wer seinen Führerschein noch keine drei Jahre hat, darf auf denSchnellstraßen Italiens nur 90 km/h statt der üblichen 110 km/hfahren. Auf Autobahnen sind 100 statt 130 km/h erlaubt. In Frankreichdürfen Fahrer in den ersten drei Jahren außerorts nur 80, aufSchnellstraßen 100 und auf Autobahnen 110 km/h fahren. In Kroatiendürfen Autofahrer bis zum Alter von 25 Jahren außerorts nur mit 80,auf Schnellstraßen mit 100 und auf Autobahnen mit 120 km/h unterwegssein.Alkoholisierte Fahranfänger müssen sich im europäischen Auslandauf teils hohe Bußgelder einstellen. Wer beispielsweise in Österreichals Fahranfänger in den ersten zwei Jahren mit 0,1 Promille erwischtwird, dem droht im Einzelfall als Höchststrafe ein Bußgeld von 2.180Euro. Bei einem Verstoß gegen die Promillegrenze in Dänemark kann dasBußgeld schlimmstenfalls einen Nettomonatslohn betragen.In den Niederlanden dürfen junge Fahrer in den ersten fünf Jahrennach Führerscheinerwerb maximal 0,2 Promille im Blut haben. Ansonstendroht ein Bußgeld von mindestens 300 Euro. Streng werden Verfehlungenauch in Italien geahndet. Fahranfänger, die unter 21 Jahre alt sindund den Führerschein nicht länger als drei Jahre besitzen, müssendort mit 0,0 Promille unterwegs sein. Die mögliche Höchststrafe imEinzelfall: 627 Euro.Diese Presseinformation finden Sie online unterhttp://presse.adac.de. Folgen Sie uns auch unterhttp://twitter.com/adac.Pressekontakt:ADAC-ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationKatrin Müllenbach-SchlimmeTel.: (089) 7676-2956katrin.muellenbach-schlimme@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell