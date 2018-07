Stuttgart (ots) -"Kriminalreport Südwest", das Fahndungs- und Präventionsmagazindes Südwestrundfunks (SWR) am Montag, 9. Juli 2018, 20:15 bis 21 Uhr,im SWR Fernsehen.Fatma Mittler-Solak moderiert die Sendung. Geplant sind folgendeThemen:15-Jähriger verschwunden - wo ist Daniel M.?Es ist der Alptraum aller Eltern: Das Kind verschwindet spurlos.So ist es in der kleinen Westerwald-Gemeinde Unnau geschehen. Vordreieinhalb Monaten geht der 15-jährige Daniel aus dem Haus, um seinverlorenes Handy zu suchen. Seitdem ist der Junge wie vom Erdbodenverschluckt. Die Polizei, Daniels Vater und seine Lebensgefährtin -alle suchen und recherchieren nach dem Jugendlichen, mit Hunden, mitHubschraubern, sogar mit Hellsehern. Bisher erfolglos.Grausame Tat auf dem Friedhof - wer hat Gerd Michael Stratenenthauptet?Das Verbrechen hat Koblenz tief erschüttert: In der Nacht auf den23. März ist auf dem Hauptfriedhof der Stadt der Obdachlose GerdMichael Straten enthauptet worden. Das Opfer hatte zwar keinen festenWohnsitz, galt aber als gepflegt, trank nicht, nahm keine Drogen.Trotz mehr als 1.000 Hinweisen aus der Bevölkerung rätselt diePolizei noch immer, wer ein Motiv hatte, ihn so brutal zu töten.Böses Erwachen - Einbrecher überfallen Ehepaar im SchlafIn Heilbronn reißen Einbrecher ein Ehepaar aus dem Schlaf, fesselndie beiden, zwingen sie zur Herausgabe von Wertsachen und Geld.Offenbar haben die Täter den Überfall gründlich vorbereitet. Siemachen insgesamt rund 35.000 Euro Beute. Viel schlimmer wiegt für dieOpfer allerdings der psychische Schaden - seit der Tat vor vierWochen fühlt sich das Paar nicht mehr wohl in seinem Haus, kann nurschlecht schlafen. Die Polizei fahndet öffentlich nach den Tätern, umweitere Einbrüche zu verhindern.Schock und Scherben - Steinewerfer auf der A5Millionen sind zur Urlaubszeit auf Autobahnen unterwegs. Viele vonihnen fahren mit mulmigen Gefühlen unter einer Brücke hindurch, aufder Menschen stehen. Sie befürchten, dass jemand einen Stein wirft.Eine junge Familie ist auf der A5 bei Baden-Baden Opfer einesSteinewerfers geworden. Der 8-jährige Sohn musste vom Notarztversorgt werden. Offensichtlich ist hier ein Mehrfachtäter unterwegs.Die Microsoft Betrugsmasche - wenn der Hacker übers Telefon kommt"Ihr Computer wurde gehackt und die Verbrecher haben jetzt Zugriffauf alle Ihre Daten." So und ähnlich verunsichern angeblicheMicrosoft-Mitarbeiter Computerbesitzer am Telefon. Diese werdenaufgefordert, ein Fernwartungsprogramm herunterzuladen, damit derMann am Telefon sie vor den Hackern schützen kann. In Wirklichkeitist der Anrufer selbst der Betrüger, der einen Trojaner auf demRechner installieren und die Kontrolle über alle Daten übernehmenwill. Diese gibt es erst zurück, wenn das Opfer für die"Datenrettung" bezahlt.So nicht - wie Zivilcourage Leben sicherer machtMit Zivilcourage können alle für mehr Sicherheit sorgen."Kriminalreport Südwest" stellt Menschen vor, die sich eingemischtund damit Schlimmeres verhindert haben. Menschen wie Sophie Liebe.Sie reagiert sofort, als sie in der Stuttgarter Innenstadt dieHilferufe eines Diebstahlopfers hört.Kriminalreport SüdwestDas Fahndungs- und Präventionsmagazin "Kriminalreport Südwest"beschäftigt sich mit den Themen Einbruch, Diebstahl, Betrug oderGewaltverbrechen sowie Todes- und Vermisstenfälle ausBaden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dabei spielenaktuelle Fahndungsfälle und Prävention eine entscheidende Rolle.Fatma Mittler-Solak moderiert die beiden 45-minütigenMagazinsendungen im SWR Fernsehen. Tathergänge werden journalistischseriös nachgestellt, die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten einenrealitätsnahen Eindruck des Geschehens und zahlreiche Anhaltspunktefür eine erfolgreiche Fahndung. 3D-Grafiken unterstützen dabei dieVerortung im Sendegebiet. Gäste im Studio oder live zugeschalteteExpertinnen und Experten vertiefen die Themen. Zudem erfahren dieZuschauer, wie sie sich schützen können.Moderatorin Fatma Mittler-SolakDie SWR Moderatorin moderiert die Nachrichtensendung "SWR aktuellRheinland-Pfalz" und seit sieben Jahren die Servicesendung ARD Buffetim Ersten. Fatma Mittler-Solak hat Politische Wissenschaft undErziehungswissenschaft studiert und danach bei den SWR-HörfunkwellenDASDING, SWR3 und SWR4 gearbeitet.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell