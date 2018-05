Fahndungsfoto per WhatsApp: Facebook-Skandal sorgt für Unsicherheit in Behörden

Berlin (ots) - Diensthandys sind alte Knochen - und per Funklassen sich keine Bilder verschickenDas Privathandy und WhatsApp gehört bei der Polizei zurGrundausstattung - denn anders lassen sich weder Bilder versendenoder eine unterbrechungsfreie Kommunikation sichern. Solange es keinesichere und verschlüsselte Lösung für den Behördeneinsatz gibt,werden Lagepläne, Fahndungsbilder und andere kritische Inhalte perMessenger geteilt. "Das ist eine rechtliche Grauzone, zumal dieletzten Erkenntnisse im Rahmen der Zuckerberg-Anhörung ergeben haben,dass Facebook die eigentlich verschlüsselten Inhalte desTochterunternehmens WhatsApp offen mitlesen kann. Das würde dann auchkritische Behördenkommunikation umfassen - ein kritisches Datenleckvon unbekanntem Ausmaß", sagt Björn Schwabe. Der IT-Experte hat imAuftrag der Software-Industrie jahrelang professionell Systemegehackt und auf dieser Basis mit UWORK.X ein bisher unantastbaresKommunikationswerkzeug entwickelt.Digitalfunk hat LöcherMit der Einführung des digitalen Behördenfunks sollten alle diesemodernen Funktionen wie Zugriff auf Bildmaterial längst imArbeitsalltag angekommen sein - die Realität sieht derweil andersaus. "Wenn wir uns beispielsweise in Tunneln oder Krankenhäusernaufhalten, haben wir schlichtweg keinen Empfang", wird ein Polizistin einem Artikel des Handelsblatts zitiert. "Es gibt beim digitalenPolizeifunk Probleme - besonders beim Breitband. Die Basis für mobileTechnik ist einfach noch nicht vernünftig vorhanden", bestätigt einMitglied der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein-Westfalen.Das Privathandy mit WhatsApp ist zuverlässig, schnell und bietet dienötigen Eigenschaften für die Polizeiarbeit - anders als dieDiensthandys, die "alte Knochen" sind und keinen Datentransfererlauben. "Diese Sicherheitslücke ist aus Notwehr entstanden und mussdringend verschlossen werden. Seit der Übernahme durch Facebook imJahr 2014 - also bereits vier Jahre - besteht dieses enorm kritischeLeck", sagt Björn Schwabe.Mail, Chat und To-DoDer IT-Security-Experte hat sich bei seiner eigenen Lösung UWORK.Xauf die wesentlichen drei Funktionen beschränkt. Neben sicherem Chat,sicherer Mail sind sichere To-Do-Listen implementiert, Anhänge inForm von Daten und Bildern können jederzeit angehängt werden. DieVerschlüsselung arbeitet nahe dem Geheimdienst-Niveau vonEnde-zu-Ende, der Anbieter kann unter keinen Umständen Inhaltesichtbar machen. Aktuell ist die Security-Suite für Windows-PCsnutzbar, noch im Mai soll eine iOS-Version zur mobilen Nutzungvorgestellt werden. Laut dem Entwickler Schwabe soll UWORK.X inwenigen Monaten auf allen wichtigen Plattformen zur Verfügung stehen.UWORK.X (www.uworkx.com) vereint in einer Anwendung hochsicherenChat, Mail und Aufgabenplanung. Die Softwarelösung ist Ende-zu-Endeverschlüsselt und bietet so das höchstmögliche Sicherheitsniveau zurAnwendung in Unternehmen oder Institutionen sowie im privatenNutzungsbereich. UWORK.X bietet höchste Sicherheit bei dem Austauschvon Daten zwischen Nutzern unabhängig von deren Standort. Aktuell istdie hochsichere Lösung als Anwendung für Windows-Betriebssysteme (abWindows 7.0, 32- und 64-Bit) erhältlich. Bis Sommer des Jahres 2018wird die Lösung durch mobile Clients für die gängigen BetriebssystemeiOS, MacOS und Android komplettiert.Weitere Informationen:OCULD Solutions GmbH, Pariser Platz 4a, 10117 Berlin, Tel.: +49 30340 603 840, Web: www.uworkx.com, www.oculd.com, E-Mail:presse@uworkx.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: OCULD Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell