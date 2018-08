Färöer-Inseln töten weiter Grindwale

Hagen (ots) - Direkt vor unserer europäischen Haustür wurden imJahr 2017 auf den Färöer-Inseln, die nördlich von Großbritannienzwischen Norwegen und Island direkt am Golfstrom liegen, 1.691Meeressäuger an öffentlichen Strandabschnitten getötet.Vom 22.5. bis 21.8.2018 wurden erneut 607 Meeressäuger getötet.Die Färinger verfügen aufgrund ihrer positiven Arbeitsmarktlage underheblicher Exporte von Fischereiprodukten über einen hohenLebensstandard und ein gut etabliertes Sozialsystem.Die Färinger selbst berufen sich auf alte Traditionen und denkostenlosen Nahrungserwerb. Sie empfinden die weltweite Kritik anihrer Waljagd als kulturellen Imperialismus.Die Regierung des teilautonomen Inselstaates, der noch zu Dänemarkgehört aber nicht zur EU, fügt sich dem Volkeswillen und diejeweiligen Parteien haben Sorge um Wählerstimmen, falls sie einWalfangverbot erlassen würden, obwohl die färöischeGesundheitsbehörde gegenüber der Regierung selbst vor dem Verzehr desmit Quecksilber, PCB's und DDE-Giften verseuchten Walfleischs warnt.Deutsche Lebensmittelketten verkaufen ebenso das offenbar verseuchteLachsfleisch von den Färöer-Inseln.Für das Jahr 2018 ist durch die Färöer-Inseln geplant, die völligeUnabhängigkeit von Dänemark zu realisieren, das derzeit noch dieHoheit über Bereiche von Justiz, Verteidigung, Außenpolitik und derWährung hat. Der Handel mit den Ländern der EU wird vom dänischenAußenministerium abgewickelt. Dänemark hat sich im CMS-Übereinkommen(Bonner Konvention) gegen ein Walfangverbot auf den Färöer-Inselnausgesprochen.Der Geschäftsführer des Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF), JürgenOrtmüller, bemüht sich seit dem Jahr 2000 vor Ort auf der Inselgruppeund durch international veröffentliche Dokumentationen dasAbschlachten der Grindwale und anderer Delfinarten auf denFäröer-Inseln zu stoppen.Immerhin hat das WDSF fünf große deutsche Kreuzfahrtunternehmendazu gebracht, dass sie die Färöer-Inseln aus Tierschutzgründen nichtmehr anlaufen. Das Auswärtige Amt vermeldet, dass bei Personen, diebei einer Grindwaljagd eingreifen und sich nicht an die Anweisungender färöischen Behörden halten, weiterhin mit Geld- und Haftstrafengerechnet werden müsse.In einer wissenschaftlichen Studie der IUCN-SSC (CetaceanSpecialist Group) aus dem Jahr 2016 wurden in den europäischenAtlantikgewässern lediglich rund 26.000 Grindwale (Pilotwale) undetwa 16.000 Weissseitendelfine ermittelt, die jeweils auf denFäröer-Inseln bejagt werden. Es ist nach dieser Studie davonauszugehen, dass die Grindwal- bzw. Weissseitendelfin-Bestände imBereich der Färöer-Inseln keinesfalls höher sind.Im Jahr 2014 fanden nur noch 48 der Meeressäuger bei denbarbarischen Abschlachtungen ihren Tod, nachdem Helfer von ProWal mitUnterstützung des WDSF mehr als 100 akkustische Vergrämergeräte(Pinger) zur Abschreckung der Grindwale in verschiedenenMeeresbereichen platziert hatten. Leider fand die Aktion nur 2014statt, weil danach keine weiteren Spenden dafür eingingen.Pressekontakt:Jürgen OrtmüllerWDSF-Gesellschafter-GeschäftsführerMobil: 0151 24030 952Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF)gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)Möllerstr. 1958119 HagenTelefon +49 / (0)2334 - 919022Telefax +49 / (0)2334 - 919019E-Mail: wds-forum@t-online.deWebseite: www.wdsf.deWikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wal-_und_Delfinschutz-ForumOriginal-Content von: Wal- und Delfinschutz-Forum (WDSF), übermittelt durch news aktuell