Fälschungen bei Amazon - NEW YORKER gewinnt Rechtsstreit auf sofortige Auskunft

Braunschweig (ots) - Das Online-Portal Amazon muss nach einemUrteil zukünftig allen Markenherstellern sofort und uneingeschränktAuskunft über dort gehandelte Plagiate geben.Bereits im September 2017 konnte der Young Fashion-Filialist NEWYORKER einen Etappensieg im Rechtsstreit gegen Amazon erzielen.Damals hatte das Landgericht Braunschweig erstmals entschieden, dassder Online-Versandhändler gegenüber Markenherstellern in allen Fällenauch im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes auskunftspflichtig ist.Amazon legte Berufung ein und scheiterte nun vor demOberlandesgericht Braunschweig erneut. Dieses bestätigte in seinemUrteil die Anwendbarkeit einer zum Schutz von Markenherstellerngeschaffenen Vorschrift des deutschen Markengesetzes, beruhend aufeiner EU-Richtlinie.Auf Amazon werden schon seit längerer Zeit unkontrolliertgefälschte und unlizenzierte Waren angeboten, bislang ohne wirksameKontrolle. Kunden wurden betrogen, Unternehmen in ihren Markenrechtenverletzt. So auch NEW YORKER: Ein Händler bot auf Amazon gefälschteArtikel einer Eigenmarke des Fashion-Unternehmens an, ohne dessenEinwilligung.NEW YORKER begrüßt die Entscheidung und freut sich über dasbeispielhafte Urteil, das nicht nur mehr Sicherheit für Kunden imBereich des E-Commerce bedeutet, sondern allen Markenherstellern dieMöglichkeit bietet, ihre Markenrechte effektiver zu schützen.ABOUT USAls erfolgreiches Young Fashion Unternehmen mit Hauptsitz inBraunschweig ist NEW YORKER weltweit mit über 1.000 Filialen in 40Ländern vertreten. Seit mehr als 40 Jahren befindet sich NEW YORKERkontinuierlich auf Wachstumskurs und zählt mittlerweile mit über16.000 Mitarbeitern zu den größten internationalen Modemarken.Das Sortiment besteht aus den Eigenmarken FSBN, FB SISTER, AMISU,SMOG, NEW YORKER ATHLETICS, BLACK SQUAD, CENSORED und ACCESSOIRES undrichtet sich an trendbewusste Kunden aller Altersklassen.Pressekontakt:NEW YORKER MARKETING & MEDIA INTERNATIONAL GMBHPR DepartmentHansestraße 4838112 BraunschweigP +49 531 2135 - 5857F +49 531 2135 - 179press@newyorker.denewyorker.fashionOriginal-Content von: NEW YORKER Marketing & Media International GmbH, übermittelt durch news aktuell