Factoring gewinnt als Finanzierungsinstrument in der Krise an Bedeutung: Sicherheit und Liquidität aus eigenen Mitteln / Wie Sie Geld sofort aus offenen Forderungen freisetzen

Wiesbaden (ots) - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen viele Unternehmen hart, auch wenn bisher solide gewirtschaftet wurde. Bund und Länder haben daher umfangreiche Liquiditätshilfen aufgelegt. Auch Unternehmen selbst treffen Vorsorge. Factoring ist hier der Klassiker, um planbar flüssige Mittel zu generieren.Entscheidend in der Krise: der schnelle Liquiditätszufluss und die Absicherung vor Forderungsausfall."Die Nachfrage nach Factoring steigt momentan spürbar," erklärt Thorsten Klindworth, CEO der A.B.S. Global Factoring AG. "Viele Berufsverbände empfehlen es ihren Mitgliedsunternehmen. Das hat neben der sofortigen Liquidität folgende Gründe: viele Unternehmen wollen ihren Kunden helfen, indem sie längere Zahlungsziele anbieten, was auch die eigene Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Beim Factoring müssen keine dinglichen Sicherheiten gestellt werden. Drittens ist gerade in Krisenzeiten Diversifizierung angesagt- auch bei Finanzierungspartnern.Factoring setzt sofort Geld aus Forderungen freiBeim Full-Service-Factoring kauft ein Factoring-Unternehmen die offenen Forderungen eines Unternehmens an und zahlt im Gegenzug den Rechnungsbetrag innerhalb 24h aus. Das Risiko des Forderungsausfalls geht dabei zu 100% auf den Factor über und nimmt dem Factoring-Anwender zuverlässig die Sorge vor Zahlungsverzügen und Delcredererisiken. Zudem erhält er laufend Bonitätsinformationen zu seinen Geschäftspartnern - eine wertvolle Frühwarnfunktion. Durch die Übernahme des Forderungsmanagements werden beim Factoring-Anwender operativ Ressourcen freigesetzt, die gerade in Krisenzeiten dringend für das Kerngeschäft benötigt werden. Ein positiver Nebeneffekt: Durch die mit dem Forderungsverkauf einhergehende Bilanzverkürzung verbessert sich das Bankenrating - Grundlage der Bewilligung und Kosten von Bankkrediten. "Dieser Effekt sollte gerade momentan nicht unterschätzt werden," rät Thorsten Klindworth."Es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. Trotzdem werden sich viele KMU stärker mit Finanzierungsthemen befassen müssen." Unternehmen, die Anschubfinanzierungen benötigen, sollten frühzeitig Liquiditätsplanungen vornehmen. Als umsatzkongruentes Finanzierungsinstrument passt sich Factoring der Unternehmensentwicklung atmend an und kann frühzeitig installiert werden, denn Kosten fallen nur auf getätigten Umsatz an. So kann Factoring auch schon während der Krise flexibel genutzt und Liquidität für neues und existenzsicherndes Wachstum bereits heute bereitgestellt werden.Pressekontakt:A.B.S. Global Factoring AGDr. Sandra Pepperl-KlindworthLeiterin Marketing und KommunikationMainzer Str. 9765189 WiesbadenTel.: +49 (611) 97710 112sandra.klindworth@abs-ag.com http://www.abs-global.factoring.dehttp://www.quickpaid.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117805/4575996OTS: A.B.S. Global Factoring AGOriginal-Content von: A.B.S. Global Factoring AG, übermittelt durch news aktuell