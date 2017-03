Factoring 100 PLUS funktioniert schneller und einfacher als Kreditaufnahme (FOTO)

Pforzheim (ots) -Mit "Factoring 100 PLUS" für mittelständische Unternehmen bietetder Factoring-Spezialist AKTIVBANK AG bundesweit ein Factoring mit100 Prozent Auszahlung an. Neu ist der Verzicht der Bank auf denSicherungseinbehalt oder eine Ansparung beim Ankauf der Forderungen.Unternehmer erhalten kurzfristig die komplette Liquidität aus ihrenverkauften Forderungen bei gleichzeitigem Ausfallschutz. Diekonkreten Konditionen können jederzeit online berechnet werden. Damitpositioniert der Factoring-Spezialist sein neues Finanzierungsproduktals interessante Alternative zur Unternehmensfinanzierung durchKredite.Denn bei der Finanzierung kommt es auch auf den Faktor Zeit an.Das Unternehmen verkauft seine Rechnungen an einFactoring-Unternehmen, um so die eigene Liquidität zu erhöhen. Dafürsparte es bisher eine Sicherheit an - oder das Factoring-Unternehmenbehielt über einen Sicherungseinbehalt auf einem Sperrkonto einenTeil der Forderung zurück.Jetzt erhält der Kunde von Tag eins an 100 Prozent der angekauftenRechnungen ausgezahlt. Und ihm steht mit der Bank ein Partner zurSeite, dessen gesetzliche Sicherheitsverpflichtungen die Sicherungreiner Factoring-Dienstleistern übertreffen. Darüber hinaus enthältdas Angebot einen Risikoschutz bei Forderungsausfällen. WeitereKostenvorteile liegen in der vereinfachten Buchhaltung, weil keineBuchungen gegen ein Sperrkonto erforderlich sind. Außerdem bietet dieAKTIVBANK AG ihren mittelständischen Kunden die Übernahme derdebitorischen Buchhaltung inklusive Mahnwesen an.Die Factoring-Lösung der AKTIVBANK AG ist jederzeit einfach perWebportal erreichbar oder über eine Schnittstelle in das eigeneFinanzbuchhaltungs-System integrierbar. Der individuelleLiquiditätsgewinn und die Gebühren mit "Factoring 100 PLUS" lassensich bei voller Preis-Transparenz in nur drei Minuten selbst mit demFactoring Rechner (www.aktivbank-factoring.de) kalkulieren.Hauke Kahlcke, Vorstandsmitglied der AKTIVBANK AG, erläutert: "Mit'Factoring 100 PLUS' bieten wir Unternehmen eine attraktive Chance,die eigene Liquidität sofort zu erhöhen. Neu dabei ist, dass derKunde keine liquiditätsbelastende Sicherheit erbringen muss. Dies istinteressant für jeden Unternehmer, denn in der Regel sind bei neuenKreditlinien oder deren Erhöhung weitere Sicherheiten fällig.""Factoring 100 PLUS" eignet sich für den Mittelstand mit einemFactoring-Rahmen von bis zu 500.000 Euro.Die AKTIVBANK AG ist eine Spezialbank für Zentralregulierung undFactoring. Sie ist seit 1990 für inzwischen über 4.000mittelständische Unternehmen tätig. Seit 2009 ist sie einehundertprozentige Tochter der DZB BANK GmbH und mit ihr Teil der ANWRGroup eG (beide mit Sitz in Mainhausen).Pressekontakt:Hauke KahlckeStuttgarter Straße 20-22, 75179 PforzheimTelefon (07231) 444360, Telefax (07231) 44436104E-Mail: info@aktivbank.deInternet: www.aktivbank-factoring.de, www.aktivbank.deAktivbank AG, Sitz Pforzheim, Handelsregister HRB 4945Vorsitzender des Aufsichtsrates: Günter AlthausVorstand: Frank Geisen, Gerhard Glesel, Hauke KahlckeOriginal-Content von: Aktivbank AG, übermittelt durch news aktuell