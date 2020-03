FactSet Research: Was noch aussteht!

Am 22.03.2020, 12:53 Uhr notiert die Aktie FactSet Research an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 218.42 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Nach einem bewährten Schema haben wir FactSet Research auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für FactSet Research liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 9 Hold und 2 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu FactSet Research vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 245,45 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (217,98 USD) könnte die Aktie damit um 12,6 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die FactSet Research-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist FactSet Research mit einem Wert von 24,3 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,6 , womit sich ein Abstand von 23 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,14 % ist FactSet Research im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,08 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,94 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.