FactSet Research: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Für die Aktie FactSet Research aus dem Segment "Diversifizierte Finanzwerte" wird an der heimatlichen Börse New York am 13.02.2020, 19:56 Uhr, ein Kurs von 296.52 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für FactSet Research entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 24,3 und liegt mit 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 31,93. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält FactSet Research auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der FactSet Research-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 272,6 USD mit dem aktuellen Kurs (293,26 USD), ergibt sich eine Abweichung von +7,58 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (274,3 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+6,91 Prozent Abweichung). Die FactSet Research-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der FactSet Research ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die FactSet Research-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,04, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,21, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.