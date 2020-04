Unterföhring (ots) - 11. April 2020. Eins mit Sternchen: Mit 25,6 Prozent Marktanteil (20:15 Uhr, E 14-49 J.) beschert der dritte Teil der erfolgreichen "Fack Ju Göhte"-Reihe SAT.1 einen hervorragenden Start ins Osterwochenende. 9,51 Millionen Zuschauer (Netto-Reichweite ab 3 J.) haben Spaß mit Zeki Müller (Elyas M'Barek) und seinen chaotischen Schülern. Der Prime-Time-Hit verhilft dem Sender am Karfreitag zur Tagesmarktführung mit sehr starken 12,3 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 11.04.2020 (vorläufig gewichtet: 10.04.2020)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Schlüter Communications & PRNews, Sports, Factual & Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49(89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4569336OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell