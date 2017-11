Unterföhring (ots) - Schulparty bei "LUKE! Die Woche und ich"? Inseiner preisgekrönten Comedy-Show begrüßt Luke Mockridge am Sonntag,5. November 2017, um 22:45 Uhr in SAT.1 die beiden Schauspieler JellaHaase und Max von der Groeben aus "Fack ju Göhte". MusikalischeUnterstützung bekommt der Entertainer in dieser Woche aus Finnlandvon Sunrise Avenue."LUKE! Die Woche und ich" - immer sonntags, 22:45 Uhr, in SAT.1Tickets für die Show gibt es unter https://brainpool-tickets.de/.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel. +49 [89] 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell