Facility Management - Leistung, Service und Gewährleistung aus einer Hand und just in time / bk Group bringt mit book-your-rockstar.eu das europaweit erste digitale B2B Handwerkerportal an den Start (FOTO)

Endsee (ots) - bk Group, Europas Marktführer und leistungsstarker Generalunternehmer für Facility Leistungen und Objektbau mit Sitz in Endsee, Deutschland macht endlich Schluss mit der zeitaufwendigen HandwerkersucheMit diesem Geschäftsmodell besetzt bk Group eine Marktlücke im Segment der bestehenden Handwerkerportale, die sich im Wesentlichen als reine Vermittler oder Vergabeplattform verstehen und lediglich Angebot und Nachfrage zusammenführen und dafür eine Provision beziehen.BOOK YOUR ROCKSTAR dagegen bietet erstmals professionelle All-in-Handwerks- und Technikleistungen aus einer Hand, ist Auftragnehmer sowie Ansprechpartner und sorgt für die ordnungsgemäße europaweite Umsetzung unter eigener Regie bis hin zur Rechnungsabwicklung.Dank zentraler Steuerung fallen Verhandlungen mit Handwerkern, lästiges Warten, intransparente Preise und die Leistungskontrolle für die Kunden weg. Unter http://www.book-your-rockstar.eu/ können sich gewerbliche Interessenten schnell, einfach und bequem in wenigen Minuten Angebote online einholen und sich auf Wunsch auch telefonisch oder vor Ort beraten lassen. In dringenden Fällen steht ein perfekt organisierter Notdienst zur Verfügung."Ob betriebskritische Störungen, Ausfälle oder Reparaturen: Gewerbliche Kunden erwarten schnelles und flexibles Handeln, wenn es mal eng wird und nichts mehr geht. Einen derartigen Rundum-sorglos-Service bietet der Markt bisher nur im Rahmen von festen Wartungs- oder Betreuungsverträgen mit einem Dienstleister. Das wollen wir ändern. BOOK YOUR ROCKSTAR ist unsere Antwort auf den wachsenden Bedarf der Firmen nach unkomplizierten und einfachen Problemlösungen, ohne sich langfristig an einen Dienstleistungspartner binden zu müssen", so Gerold Wolfarth, CEO der bk Group, zur Idee hinter dem neuen Online-Geschäftsmodell.Eigene hochqualifizierte Techniker und Fachkräfte aus 27 europäischen Ländern sowie ein leistungsstarkes Partnernetzwerk mit zertifizierten Handwerksfirmen garantieren schnelle Reaktionszeiten, höchste Qualität und erstklassige Projektausführung. Rund um die Uhr, vor Ort und überall in Europa.In fast zwei Jahrzehnten hat sich bk Group mit Zuverlässigkeit, Expertise und Effizienz europaweit einen erstklassigen Namen als Generalunternehmer für maßgeschneiderte Facility Services und Objektbau gemacht.