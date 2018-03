Fachzeitung Produktion: Audi will die Blockchain für die Distribution nutzen

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Landsberg (ots) - Für den Ingolstädter Automobilhersteller Audiist die Blockchain eine Kerntechnologie - ähnlich dem World Wide WebAnfang der 90er Jahre. Das Unternehmen testet jetzt nachInformationen der Fachzeitung Produktion (www.produktion.de), denphysischen und finanziellen Distributionsprozess über die Blockchainabzuwickeln.Ein Team mit Vertretern aus diversen Unternehmensbereichen wieFinanzen, Produktion und Logistik sowie IT hat bereits Erfahrungenmit der verketteten Datenbanktechnologie gesammelt und arbeitetderzeit Proof of Concepts (POC) aus. Die Fachleute von Audi prüfendie Anwendung zur Abbildung und Dokumentation internationalerLogistikabläufe sowie zu deren finanzieller Abwicklung, berichtet dieFachzeitung Produktion in ihrer aktuellen Titelgeschichte"Blockchain: So wird die Supply Chain transparent" (EVT: 4. April2018).Produktion führt darin aus, wie die Blockchain-Technologie dazubeiträgt, dass weltweite Lieferketten sicherer und transparenterwerden. Auch wird analysiert, welche Anwendungen der BlockchainVorteile für Industrieunternehmen bringen: beispielsweise beimsicheren Datenaustausch zwischen Geräten im Internet der Dinge, beider Effizienzsteigerung von Lieferketten, bei dem Handel mit lokalerzeugter Energie und beim Management digitaler Identitäten.Pressekontakt:Produktion-ChefredakteurClaus WilkTel.: 08191 125 329E-Mail: claus.wilk@produktion.deGunnar KnüpfferRedaktion ProduktionTel.: 08191 125 107E-Mail: gunnar.knuepffer@produktion.deOriginal-Content von: Produktion, übermittelt durch news aktuell