Frankfurt am Main (ots) - Diese Veranstaltung wendet sich an Verleger*innen und Geschäftsführer*innen von Buchverlagen, Jurist*innen sowie interessiertes Fachpublikum. Veranstalter dieser Tagung ist eine Initiativ-Gruppe bestehend aus avj, VBM, Klett und Random House.Die in drei Segmente geteilte Tagung befasst sich zunächst mit den Aspekten der eigenständigen Verlagsleistungen, die neben den geschützten Rechten der Urheber ent- und bestehen. (10:00 bis 11:00 Uhr) Verleger beschreiben die Leistungen ihrer Verlage jenseits der Urheberleistungen in den Sparten Belletristik, Ratgeber, Kinder- und Jugendbuch sowie Schulbuch.Ein weiterer Schwerpunkt widmet sich der rechtshistorischen Betrachtung der Verlagsleistung und ordnet die gegenwärtige Rechtslage in diesen Zusammenhang ein (11:00 bis 11:40). Die letzte Stunde wird der möglichen Absicherung der Leistung der Buchverlage auf rechtlicher Ebene vorbehalten sein. (11.40 bis 13:00 Uhr)Ziel dieser Veranstaltung, die bereits für die Leipziger Buchmesse geplant war, ist es, die interessierte Fach-Öffentlichkeit auf die Leistungen der Verlage und deren Absicherung aufmerksam zu machen und damit dieses Thema einer breiten juristischen Diskussion zuzuführen.Nicht zuletzt durch das EuGH-Urteil im Fall Reprobel (November 2015) und das Urteil des BGH im Fall Vogel (April 2016) zur Frage der Beteiligungen der Verlage an gesetzlichen Vergütungsansprüchen erhält diese Fragestellung große Bedeutung. Besonders auch vor dem Hintergrund zukünftiger digitaler Entwicklungen, Verwertungsformen und deren Lizensierung bedarf es einer vertiefteren Betrachtung der Situation der Verlage und deren rechtlicher Schutzmöglichkeiten.Zur Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig unter:anmeldung@fachtagung-verlagsleistungen.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14 https://www.bildungsmedien.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106895/4596327OTS: Verband Bildungsmedien e.V.Original-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuell