Köln (ots) - 2. Mai 2019. IP Deutschland und SUPER RTL laden am16. Mai 2019 bereits zum 20. Mal zur Fachtagung Kinderwelten ein.Damit haben die Gastgeber nun eine Dekade erreicht, in der jungeEltern selbst mit SUPER RTL und Formaten wie Bob der Baumeister oderdem Super Toy Club aufgewachsen sind. Gerade weil Eltern einen großenEinfluss auf die Lebenswelten ihrer Kinder haben, lohnt sich auch indiesem Jahr der spannende Blick auf die junge Zielgruppe. Expertenaus verschiedenen Fachbereichen liefern wertvolle Insights dazu, wasKinder bewegt, welchen Stellenwert Medien, Schule und Freunde für sieeinnehmen und welche Rolle Werbung im kindlichen Alltag spielt.Dieses Mal steht vor allem der Umgang mit digitalen Medien imFokus der Veranstaltung. Am Vormittag erhalten Fachbesucher in einerneuen Ausgabe der "Fourscreen Touchpoints Kids 2019" sehrdetaillierte Einblicke in den Tagesablauf der Kinder - von derFreizeitgestaltung bis zur Mediennutzung. Auch eine Einordnung deraktuellen Bilanz zur Geräteausstattung von Haushalten mit Kindernsowie der Gerätebesitz der Kinder stehen wieder auf dem Programm.Am Nachmittag wird das Spannungsfeld von Kindern zwischenDigitalisierung, Leistungsdruck und Freizeit behandelt. Dafür wirftdie Fachtagung einen kritischen Blick auf den Schulalltag. AmBeispiel der Foodbranche zeigen Experten aus der Medienforschung,welchen kreativen Herausforderungen Werbetreibende beim Thema Essengegenüberstehen und wie diese zu überwinden sind. Darüber hinaus wirdbeleuchtet, wie Marken im digitalen Durcheinander ihr Profil stärkenund schärfen können.Moderator Marc Dumitru führt auch in diesem Jahr in den KölnerRheinterrassen durch den Tag. Die exklusive Veranstaltung bietet Raumzum Austausch zwischen Medienfachleuten, Mediaplanern,Werbetreibenden und Journalisten.Pressekontakt:Zarifa SchmittIP Deutschland GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLUnternehmenskommunikationTelefon: +49 221 456-74201zarifa.schmitt@mediengruppe-rtl.deMatthias BrücherKommunikation SUPER RTLTelefon: +49 221 456-51015matthias.bruecher@superrtl.deOriginal-Content von: IP Deutschland, übermittelt durch news aktuell