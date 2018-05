Fachtagung Kinderwelten 2018: Kinder zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Köln (ots) - 16. Mai 2018. Der Zugang zur Welt der Wünsche istbesonders bei Kindern stark ausgeprägt. Während ab dem 25. Lebensjahrdie Wünsche eher nachlassen und Erwachsene bei der Verwirklichungnach dem Motto "Erst denken, dann schenken!" vorgehen, haben Kindereine ganze Fülle davon. Das spiegelt sich auf den mitunterkryptischen Wunschzetteln der Kleinen wider, die oftmals mitwundersamen Erfindungen wie Hatchimals oder Hot Wheels gespickt sind- zumindest für Erwachsene wundersam. Wie die Übersetzungsleistungzwischen der Erwachsenen- und Kinderwelt aussieht und was wanngeschenkt wird, war eines der Fokusthemen der "Kinderwelten 2018" am15. Mai in Köln. Mehr als 350 Fachbesucher verfolgten unter anderemdie Ausführungen von Carmen Schenkel (Institut september - Strategie& Forschung) zum Thema "Wie Kinderwünsche wahr werden" sowie"Wünschestudie 2018 - Gewünscht, gekauft, geschenkt" von Dr. MarkusBecker (Dentsu Aegis Resolution).Fakt ist: Die Köpfe der Kleinen sind wahre Ideenschmieden, wenn esdarum geht, ihren Wunschzettel zu füllen. Anlässe zur Realisierunggibt es viele - zum Geburtstag, Ostern, Nikolaus und Weihnachten, fürgute Noten oder nach dem Arztbesuch. Doch zur Wunschverwirklichunggilt es nicht nur, Mama zu überzeugen, sondern das Produkt selbstmuss überzeugen - und nicht nur kurzfristig. Die Kleinen sind zwarImpulsgeber, aber Entscheider sind die Muttis, und die gehenstrategisch vor. Im Zweifelsfall soufflieren Mütter Wünsche, denn siewollen ihre Kinder glücklich machen und dadurch auch sich selbst. Siehaben daher die Produktqualität ebenso im Blick, wie den Anspruch,dass es altersgerecht und entwicklungsfördernd ist. Dabei werdenMütter zum Seismograph: sie beobachten ihre Kinder ganz genau,scannen deren Wünsche, was ihnen gefällt und ob der Wunsch anhältoder schnell von etwas Neuem abgelöst wird. Ziel ist es, dass daspassende Geschenk unterm Weihnachtsbaum liegt und das Fest harmonischwird, denn auch wenn es viele Geschenkanlässe gibt - Weihnachten istder Geschenke-Höhepunkt des Jahres, wie die "Wünschestudie 2018"zeigt. Hier werden auch die teuersten Geschenke überreicht. Trotzselbst gesetzten Limits, gibt's pro Kind Geschenke im Wert vondurchschnittlich 251 Euro. Eltern greifen dabei mit rund 111 Euro amtiefsten in die Tasche, gefolgt von den Großeltern. Gekauft wirdüberwiegend im Dezember, bei rund einem Drittel der Eltern beginntallerdings die Weihnachtszeit bereits im September - wenn die Kidsihre ersten Wünsche äußern. Als Inspirationsquellen beeinflussen amstärksten Freunde, das Fernsehen und die Präsentationsfläche in denGeschäften.Für Eltern ist der Wunsch des Kindes der wichtigste Kauftreiberund TV offenbar der Kontaktpunkt, der am besten emotionaleErlebniswelten schafft und Begehrlichkeiten weckt. Erzählt der Spotkurz, prägnant, verständlich und emotional eine Story ist er oftmalsTrigger für Groß und Klein. Ob und welchen Einfluss dabei dieGeschlechterdifferenzierung - das sogenannte Gender-Marketing -einnimmt haben sich Nicole Hanisch und Birgit Langebartels (rheingoldInstitut) genauer angesehen. Sie kommen zu dem Schluss, dass Kinderein klares Bildprogramm lieben, aber nicht auf Klischees undVorschriften eingeschränkt werden möchten. Sie wollen verschiedeneRollenverfassungen an- und ausprobieren. Von daher sollteGender-Marketing sowohl genderspezifische als auch genderübgreifendeProdukte anbieten.Im Rahmen der Fachtagung Kinderwelten, die sich anWerbungtreibende und Agenturen richtet, wurde der CreaKompass Kidsveröffentlicht. Das Kompendium bündelt die Erkenntnisse aus 20 JahrenGrundlagenforschung zur Kinderzielgruppe, gibt wertvolle Tipps zuKreation und erläutert rechtliche Rahmenbedingungen.Weitere Informationen zur Veranstaltung, zu den Präsentationensowie einige Videointerviews mit den Referenten sind unterwww.ip.de/Kinderwelten abrufbar.Pressekontakt:Zarifa SchmittIP Deutschland GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLUnternehmenskommunikationTelefon: +49 221 456-74201zarifa.schmitt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: IP Deutschland, übermittelt durch news aktuell