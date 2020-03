Fachtag Digitalisierung / Deutsche Rheuma-Liga: Stimme der Patienten muss lauter werden (FOTO)

Bonn (ots) - Anlässlich des Fachtags Digitalisierung am 9. März 2020 in Berlinhat Rotraut Schmale-Grede, Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga erklärt:"Wir fordern die Politik und die Institutionen des Gesundheitswesens dazu auf:Binden Sie uns und die Betroffenen ein, wenn Sie digitale Gesundheitsdiensteentwickeln und zulassen. Unterstützen Sie die Patienten-Organisationen dabei,digital kompetente Vertreter für die neu zu schaffenden Beteiligungsstrukturenauszubilden. Lassen Sie uns gemeinsam für einen Datenschutz einstehen, der dasinformationelle Selbstbestimmungsrecht von Patienten über die bereitgestelltenDaten als höchstes Gut begreift. Und sorgen Sie für unabhängige Beratungsstellenfür Patienten, beispielsweise bei Fragen zu Apps und anderen digitalen Angebotender Krankenkassen. Ein möglicher Therapiefortschritt durch digitaleVersorgungslösungen muss allen gesetzlich versicherten Patienten offen stehen.Das bedeutet: Kosten für Zusatzfunktionen, zum Beispiel bei Gesundheits-Apps,dürfen nicht dazu führen, dass manche Patienten ausgeschlossen werden. Ebensoist sicherzustellen, dass für Patienten, die keine Apps nutzen wollen, weiterhinqualitativ gleichwertige analoge Versorgungslösungen vorgehalten werden.Das Vertrauen der Patienten in die neuen digitalen Versorgungsformen hat - auchbei den gut informierten Betroffenen - zurzeit noch Vorschussqualität.Deutsche Rheuma-LigaDie größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen informiert undberät Betroffene unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietetpraktische Hilfen und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischenErkrankungen. Der Verband mit rund 300.000 Mitgliedern tritt für die Interessenrheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein.HintergrundinformationenDie komplette Stellungnahme der Deutschen Rheuma-Liga zum Thema:"Digitalisierung des Gesundheitswesens - Patientenperspektive in den Vordergrundstellen!" finden Sie unter http://www.rheuma-liga.de/stellungnahmenPressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWelschnonnenstraße 753111 BonnTel.: 0228 766 06-11E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deTwitter http://www.twitter.com/DtRheumaLigaWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/20920/4542703OTS: Deutsche Rheuma Liga Bundesverband e.V.Original-Content von: Deutsche Rheuma Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell