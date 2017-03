Fachkräfterekrutierung in Montenegro: Bundesagentur für Arbeit berät in Podgorica

Bonn (ots) - Großes Interesse herrschte am 16. und 17. März 2017im EU Info Center in Podgorica, der Hauptstadt Montenegros. DerGrund: Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) derBundesagentur für Arbeit und die Arbeitsverwaltung Montenegros "Zavodza zaposljavanje Crne Gore" hatten zu einer Informations- undBeratungsveranstaltung zum Thema "Leben und Arbeiten in Deutschland"eingeladen. 350 montenegrinische Arbeitsuchende nahmen das Angebotwahr. In Vorträgen und Einzelgesprächen informierten sie sich zulegalen Zuwanderungsmöglichkeiten nach Deutschland, den Lebens- undArbeitsbedingungen sowie darüber, welche Berufe in Deutschlandaktuell besonders gesucht werden.Montenegros Arbeitsverwaltung lud zu der Veranstaltung gezieltFachkräfte ein, die aktuell arbeitslos sind, über Deutschkenntnisseverfügen und die aufgrund ihrer Qualifikation gute Chancen haben,eine Stelle in Deutschland zu finden. "Wir wollen den größtmöglichenNutzen für alle Beteiligten", erklärt Kea Decker, GeschäftsführerinInternationale Zusammenarbeit der ZAV. "Durch die Absprache mitunseren jeweiligen Partnerorganisationen stellen wir sicher, dass wirkeine Fachkräfte vermitteln, die im Land selbst benötigt werden.Gleichzeitig helfen wir deutschen Unternehmen, fehlende Fachkräfte zufinden."Besonders zur Frage der legalen Zuwanderungsmöglichkeiten nachDeutschland herrscht in Montenegro sowie in den übrigen Staaten dessogenannten Westbalkans großer Informationsbedarf. "Viele Bürgerinnenund Bürger der sogenannten Westbalkan-Staaten haben 2015 versucht,über Asylanträge nach Deutschland einzureisen. Mittlerweile geltenAlbanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro undSerbien aber als sichere Herkunftsstaaten, so dass die meisten dieserAsylanträge abgelehnt wurden", sagt Kea Decker. "Mit unserenInformations- und Beratungsaktivitäten vor Ort wollen wir denMenschen zeigen, welche legalen Zuwanderungsmöglichkeiten es nachDeutschland gibt und welche Fachkräfte eine Chance haben, auf demdeutschen Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden." Vor allem durch dieÄnderungen in der Beschäftigungsverordnung durch dasAsylverfahrensbeschleunigungsgesetz im Oktober 2015 (BeschV §26,Absatz 2) haben Bürgerinnen und Bürger der Westbalkanstaaten unterbestimmten Voraussetzungen befristet die Möglichkeit, in Deutschlandzu arbeiten, auch ohne dass sie über eine bestimmte Berufsausbildungverfügen müssen. Neben einer abgeschlossenen Ausbildung mussallerdings eine konkrete Arbeitsplatzzusage eines Arbeitgebers inDeutschland vorliegen.Neben ihrem Schwerpunkt auf der Beratung und Vermittlung vonBewerberinnen und Bewerbern innerhalb Deutschlands sieht dieBundesagentur für Arbeit in der qualifizierten Zuwanderung einenBaustein für die Fachkräftesicherung. Schon heute haben vieleArbeitgeber Schwierigkeiten, passende Bewerberinnen und Bewerber, vorallem in technischen, IT-, medizinischen und Pflegeberufen zu finden."Die demografische Entwicklung und die oft identischenArbeitskraftbedarfe in allen Staaten der Europäischen Union machen esnotwendig, den Blick bei der Fachkräftegewinnung auch inNicht-EU-Staaten zu richten", sagt Dr. Carsten Klein, Vorsitzenderder Geschäftsführung der ZAV. "Entsprechend werden wir in Zukunftverstärkt prüfen, in welchen Ländern sich Rekrutierungsaktivitätenlohnen, und Absprachen mit unseren Partnern im Ausland treffen."Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitZentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)PressestelleDr. Beate RaabeTel: 0228 713-1350Mail: zav.presse@arbeitsagentur.dewww.zav.deOriginal-Content von: Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), übermittelt durch news aktuell