Fachkräftemangel beeinträchtigt zunehmend den Wohnungsneubau

Frankfurt am Main (ots) -- KfW Research: Zahl der neuen Wohnungen dürfte im Jahr 2018 auf300.000 steigen- Wohnungsneubau damit dennoch weiter unter dem Bedarf- Vor allem im Bauhandwerk fehlen qualifizierte MitarbeiterDer Wohnungsneubau in Deutschland boomt weiter: Nach 285.000 neuenWohnungen 2017 dürften im laufenden Jahr 300.000 Wohnungenfertiggestellt werden, wie KfW Research in einer aktuellen Analysezum deutschen Immobilienmarkt schätzt. Das wären so viele wie seitder Jahrtausendwende nicht. Damit bleibt die Zahl der neu errichtetenWohnungen allerdings nach wie vor weit hinter dem Bedarf zurück, dervom anhaltenden Trend zur Urbanisierung und der Zuwanderung getriebenwird. Um Wohnungsengpässe zu beheben, wären bis 2020 jährlich 350.000bis 400.00 Baufertigstellungen nötig.Die wichtigste Ursache für die zu geringe Anzahl neuer Wohnungenliegt nicht an zu wenigen Bauwilligen oder gar an zu langsamenGenehmigungsprozessen der Kommunen. Im Gegenteil: Die Zahl derBaugenehmigungen steigt angesichts des günstigen Finanzierungsumfeldsweiter und dürfte bis Jahresende die Marke von 350.000 erreichen.Vielmehr hapert es an der Umsetzung bewilligter Bauvorhaben."In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Schere zwischenBaugenehmigungen und Baufertigstellungen im Wohnungssektor immerweiter geöffnet. Aktuell warten in Deutschland 653.000 genehmigteWohnungsneubauten auf Umsetzung. Ich erwarte, dass die Zahl bisJahresende weiter steigt", sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt derKfW Bankengruppe.Die Gründe für den hohen Bauüberhang sind vielschichtig: Gerade imMietswohnungsbau dauert etwa die Fertigstellung oftmals länger als2-3 Jahre. Auch ist davon auszugehen, dass einige Bauherren denBaubeginn nach Genehmigung verzögern, weil sie auf steigende Mietenund Immobilienpreise in der Zukunft oder auf künftig wieder niedrigeBaukosten setzen. Eine ganz zentrale Rolle spielen aberKapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft - und zwar zunehmendausgelöst durch Fachkräftemangel. Das Bauhauptgewerbe (z.B.Hochbauunternehmen) konnte die Baunachfrage bisher aufgrund derZuwanderung ausländischer Fachkräfte befriedigen. Jeder sechsteMitarbeiter in diesem Wirtschaftszweig stammt mittlerweile aus demAusland. Im Ausbaugewerbe bestehen jedoch Engpässe hinsichtlichqualifizierter Mitarbeiter. "Im Klempner-, Sanitär-, Heizungs- undKlimahandwerk hat sich das Fachkräfteangebot im vergangenen Jahrweiter verknappt, wie die hohe Zahl und die lange Dauer offengemeldeter Stellen bei der Bundesarbeitsagentur zeigt. Vor allemMeister sind schwer zu bekommen, aber zunehmend auch andereFachkräfte des Bauhandwerks", sagt. Dr. Jörg Zeuner. "DerFachkräftemangel wird allmählich zum größten Risiko für eineAusweitung der Bautätigkeit in Deutschland."Die aktuelle Analyse "Fachkräfteengpässe im Bauhandwerkbeeinträchtigen zunehmend den Wohnungsbau" ist abrufbar unter:www.kfw.de/fokus