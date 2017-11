Fachkräftemangel: Unternehmen erhöhen Recruiting-Budgets und kontaktieren aktiv Kandidaten / Internationale Recruiting-Studie der index Gruppe

Berlin (ots) - Fast zwei Drittel der deutschen Unternehmen gebenan, nicht genügend qualifizierte Bewerbungen von Fachkräften zuerhalten. Schwierig ist die Situation dabei vor allem beiberufserfahrenen Fachkräften mit Hochschulabschluss. Das ist einErgebnis des aktuellen Recruiting-Reports 2017/2018, der jetzt vonden Personalmarktexperten der Berliner index Gruppe veröffentlichtwurde. Die Unternehmen reagieren mit höheren Recruiting-Budgets undsprechen immer häufiger selbst potenzielle Kandidaten an. Im Rahmender Studie von index wurden Personalverantwortliche aus Deutschlandund sieben weiteren europäischen Ländern zu ihrenRecruiting-Aktivitäten, Budgets und weiteren Themen derMitarbeitergewinnung befragt. Mit fast 2.000 teilnehmendenUnternehmen ist der index Recruiting-Report eine der umfassendstenUntersuchungen zu diesem Thema. Der index Recruiting-Report 2017/2018kann für 190 Euro zzgl. MwSt. unterhttps://hr-marketing.index.de/recruiting-report-2018/ bestelltwerden.Der Bewerbermangel verschärft sich mittlerweile auf allen Ebenen.So erhalten 60 Prozent der deutschen Unternehmen nicht genügendBewerbungen für Positionen in der Unternehmensführung, das sind 6Prozent mehr als noch 2015. Auch an Berufseinsteigern wie YoungProfessionals und Hochschulabsolventen fehlt es: 41 Prozent derbefragten Firmen empfangen auch aus dieser Zielgruppe nicht genügendpassende Bewerbungen.Vor dem Hintergrund des verstärkten Wettbewerbs um mehr Bewerbersind die Recruiting-Budgets der deutschen Unternehmen gestiegen. DerAnteil mittlerer und größerer Budgets ist um 4 bzw. 5 Prozentpunktegewachsen, während die kleinen Budgets deutlich weniger gewordensind.Pressekontakt:Philipp DiefenbachLeiter Marketing & PRindex Internet und Mediaforschung GmbHZinnowitzer Str. 110115 BerlinTel.: +49(0)30/390 88 197Fax: +49(0)30/390 88 199E-Mail: p.diefenbach@index.dewww.index-hr.deOriginal-Content von: index Internet und Mediaforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell