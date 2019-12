Fachkräftemangel - Noch viel zu tun

Straubing (ots) - Hierzulande wird viel wertvolles Potenzial verschwendet. Sowird in Kauf genommen, dass eine große Anzahl an Migranten keinenBerufsabschluss und somit keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Oder dassviele Frauen nicht voll im Beruf stehen. Berufsschulen müssen wieder aufVordermann gebracht werden. Junge Leute, die in der Schule nicht so gutmitkommen, dürfen nicht zurückgelassen werden. Viele Firmen rufen lieber nachausländischem Personal, statt Berufseinsteiger einzustellen und ältereMitarbeiter zu qualifizieren. Auch das muss sich ändern. Der Fachkräftegipfel andiesem Montag im Kanzleramt ist wichtig. Es muss jedoch auch endlich gehandeltwerden. Denn es geht um Deutschlands Zukunft.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4469594OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell