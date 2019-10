Fachkräftemangel in Kitas begegnen (FOTO)

Kassel (ots) -Der Fachkräftemangel ist im Kita-Alltag längst angekommen - offeneStellen lassen sich oft nur schwer mit den geeigneten Personenbesetzen. Bis zum Jahr 2030 fehlen laut einer Prognos-Studie außerdemknapp 200.000 pädagogische Fachkräfte in Deutschland. Um für dieseHerausforderung bestmöglich gewappnet zu sein, richtet derKita-Träger Impuls Soziales Management seine Arbeitgeberkommunikationneu aus, bietet mit den Fachkarrieren interessanteEntwicklungsmöglichkeiten für pädagogische Fachkräfte und legt einenbesonderen Fokus auf die Partizipation jedes Einzelnen. In einemEmployer-Branding-Projekt hat Impuls Soziales Management seinepädagogischen Fachkräfte befragt, was für sie die Arbeit in denKindertagesstätten von Impuls auszeichnet: Qualität, Sinn undFreiheit sind die drei Kernwerte, die die auf Arbeitgebermarkenspezialisierte Agentur Junges Herz auf Basis mehrerer Workshops undInterviews herausgearbeitet hat. Mitarbeitende von Impuls sind nichtnur über die einzelnen Prozessschritte informiert worden, sondernwaren direkt am kreativen und strategischen Entstehungsprozessbeteiligt. Dabei steht immer das Fachwissen der Pädagogen im Fokus:Der Slogan der Kampagne "Arbeiten, wo Zukunft entsteht" verdeutlichtu.a. die wichtige Rolle der pädagogischen Fachkräfte als Wegbegleiterder betreuten Kinder.Gebündelt werden die Inhalte der Kampagne auf der neuenKarrierewebsite. Unter http://karriere.e-impuls.de können sichzukünftige Arbeitnehmer über Stellenangebote und Zukunftsperspektivendes deutschlandweit vertretenen Kita-Trägers informieren. Um auchNachwuchstalente für den Beruf zu begeistern, verdeutlicht Impuls,welche Wege für den Einstieg möglich sind. In einem Film kommenMitarbeitende zu Wort, die aufzeigen, was die Arbeit mit Kindern undbei Impuls so besonders macht. "Impuls bietet mir die Möglichkeit,eine ganzheitliche Pädagogik zu leben, mich stetig neuenHerausforderungen zu stellen und dadurch meine Kompetenzenweiterentwickeln zu können. Durch ein offenes Miteinander kann ichmeine Ideen einbringen und umsetzen. Jeder wird wertgeschätzt", sagtMelanie Bringmann, Abteilungsleiterin Krippe und stellvertretendeEinrichtungsleiterin im WiKi in Kassel.Zukunftsweisendes Instrument der PersonalentwicklungNeben dem neuen Arbeitgeber-Auftritt startete ein weiteres Angebotfür pädagogische Fachkräfte von Impuls: die Fachkarrieren-Laufbahn.Sie bietet die Möglichkeit, Karrierepfade jenseits des hierarchischenAufstiegs einzuschlagen. Das Ziel einer Fachkarriere ist eineErweiterung der Kompetenzen: die Fachkompetenz ebenso wie diepersönliche und soziale Kompetenz. Gleichzeitig begegnet der Trägerdamit konsequent dem eigenen hohen Qualitätsanspruch an diepädagogische Arbeit.Unter dem Motto "Tief buddeln statt hochstapeln" bringen dieExperten ein Thema mit, für das sie brennen. Bestenfalls haben siesich bereits fachlich in diesem Thema spezialisiert. Bei Impulserhalten sie die Möglichkeit, sich mittels einesQualifizierungslehrgangs in die Rolle des Fachberaters oderReferenten zu entwickeln. Als Multiplikator in der eigenenOrganisation und darüber hinaus in anderen Kindertagesstätten treibensie ihr Thema voran und fördern ebenfalls die Qualität."In sozialwirtschaftlichen Organisationen sind Fachkarrieren neuund in Kombination mit unserem Multiplikatoren-Modell unseres Wissensnach einzigartig", sagt Fleur Lüthje, GeschäftsleitungUnternehmensentwicklung bei Impuls Soziales Management. "Wir sinddavon überzeugt, dass Leidenschaft auch bei der Vermittlungmitschwingt, wenn Menschen sich mit ihrem Herzensthemaauseinandersetzen können und freuen uns daher auf die Zukunft mitunserem Expertennetzwerk". Neun pädagogische Fachkräfte nehmenaktuell am Qualifizierungslehrgang teil, um zukünftig als Referentenin Kindertagesstätten deutschlandweit zum Einsatz zu kommen. Themenim Kita-Kontext, auf die sich die Teilnehmer spezialisiert haben,sind: Partizipation, Motopädie/Bewegung, die EntwicklungsberatungMarte Meo, Bilingualität, Datenschutz, Naturpädagogik, Ernährung,Entwicklungspsychologie sowie Gesundheitsförderung.Über Impuls Soziales ManagementImpuls Soziales Management ist ein bundesweit tätiger Träger vonderzeit 38 betrieblichen und öffentlichenKinderbetreuungseinrichtungen. Als Dienstleister steht ImpulsUnternehmen und Kommunen seit 25 Jahren beratend beim Aufbau und beider Optimierung von Kitas zur Seite. Zu den Kunden zählenGroßkonzerne wie die Daimler AG, die Volkswagen AG und RWE ebenso wiemittelständische Unternehmen. Knapp 900 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter sind für Impuls im Einsatz, davon rund 40 in der Zentralein Kassel. Weitere Informationen unter www.e-impuls.dePressekontakt:Lars SchattenfrohPR-ReferentImpuls Soziales Management GmbH & Co. KGWeserstraße 2a34125 KasselT +49 (561) 78184 21F +49 (561) 78184 99lschattenfroh@e-impuls.dewww.e-impuls.deOriginal-Content von: Impuls Soziales Management GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell