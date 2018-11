Fachkräftemangel: Branche sucht gemeinsamen Nenner

Stuttgart/Berlin (ots) - Auf der Suche nach Lösungen beimFachkräftemangel im Gastgewerbe zeichnet sich eine gewisse Annäherungzwischen den unterschiedlichen Gruppen der Branche ab. Das wurde beimexklusiven Interview der AHGZ Allgemeine Hotel- undGastronomie-Zeitung (dfv Mediengruppe) mit DEHOGA-Präsident GuidoZöllick, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft NGG,Guido Zeitler, und der saarländischen Wirtschaftsministerin AnkeRehlinger (SPD) deutlich."Wir sind uns vor allem auch darin einig, dass niemand diepositive Entwicklung im Bereich des Tourismus stoppen will", betonteMinisterin Rehlinger. "Auch bei der Bedeutung der Ausbildung stimmenwir überein." Ausgangspunkt der Diskussion war ein 10-Punkte-Plan zurBekämpfung des Fachkräftemangels im Gastgewerbe, den dieWirtschaftsministerkonferenz 2017 in Auftrag gegeben hat und derinzwischen vorliegt. "Die Hauptaussage ist, dass wir demFachkräftemangel nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengungentgegentreten können", fasste Rehlinger zusammen.Übereinstimmungen gab es u.a. darin, dass der Fachkräftemangelunbestritten ist und alle eine Entlastung von Azubis für Wohnungenund anderen Sachleistungen, die Arbeitgeber zur Verfügung stellen,wünschenswert finden. "Da steht bald eine Abstimmung im Bundesrat an.Ich habe große Sympathien dafür", erklärte Rehlinger. Sie kündigteauch an, dass ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz kommen werde. "Jetztgeht es darum, die Zuwanderung so zu steuern, wie es für dieWirtschaft passend und zuträglich ist in Abgrenzung zum Asylrecht."Beim Thema Imagekampagne für die Branche gab es differenzierteAnsichten, die nicht unüberbrückbar scheinen. UnterschiedlicheStandpunkte waren beim Thema Flexibilisierung der Arbeitszeit zuverzeichnen. Die Wirtschaftsministerkonferenz regt eineTariföffnungsklausel an, um die EU-Arbeitszeitrichtlinie undArbeitsschutzinteressen auf einen Nenner zu bringen.Zöllick: "Ich bin der festen Überzeugung, dass Experimentierräumeder völlig falsche Weg sind.... Unsere Betriebe brauchen eineFlexibilisierung im Sinne der EU-Arbeitszeitrichtlinie. Der Bürgerist mündig geworden, man kann ihm die Essenszeiten nicht vorschreibenund unsere Betriebe leben von diesem Service. Aber es kommt auch denBeschäftigten entgegen, wenn sie mehr Spielraum haben. Es geht nichtum eine Erhöhung der Gesamt-Arbeitszeit."Zeitler: "In den Tarifverträgen gibt es schon ausreichendRegelungen, die Flexibilisierung ermöglichen könnten. Sie werden aberzu wenig genutzt. Die Spielregeln reichen also aus: Entscheidend istdie richtige Planung von Arbeitszeiten."Rehlinger: "Ich habe Verständnis, dass die Branche eineNotwendigkeit der Flexibilisierung sieht. Wir diskutieren aber unterdem Stichwort, dass wir die Branche attraktiver machen wollen. Da istdas nicht unbedingt ein gutes Signal."Das ganze Interview steht in der AHGZ Ausgabe 44 vom 3. November2018.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: AHGZ, übermittelt durch news aktuell