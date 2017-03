Fachkräftemangel: 2030 sind 816.000 Stellen im öffentlichen Dienst unbesetzt

Düsseldorf (ots) - PwC-Prognose: Öffentlicher Dienst vonFachkräftemangel mehr als andere Branchen betroffen / Vor allemfehlen Lehrer, Verwaltungsexperten, Ingenieure, IT-Spezialisten undMitarbeiter in Gesundheitsberufen / Öffentlicher Sektor lässt vieleChancen ungenutzt, um als Arbeitgeber zu werben / Studie empfiehlt,das Gehaltsgefüge in Mangelberufen langfristig anzupassen und schlägtfür Schulen ein neues Personalentwicklungskonzept vorDer Fachkräftemangel wird den öffentlichen Dienst in besonderemMaß treffen: Im Jahr 2030 werden in Deutschland 194.000 Lehrkräftesowie 276.000 Verwaltungsfachleute und Büroangestellte fehlen. Daszeigt die Studie "Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst", die dieWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers(PwC) auf der Basis von Daten des Wirtschaftsforschungsinstitut WifORerstellt hat. Laut dieser Prognose sind im Jahr 2030 insgesamt816.000 Stellen unbesetzt Und das in einem Umfeld, in dem dieAufgaben und damit die Anforderungen an die Mitarbeiter immerkomplexer werden. Damit ist der öffentliche Dienst der Sektor mit demgrößten absoluten Mangel: Neben Lehrkräften undVerwaltungsangestellten sind vor allem Ingenieure, Spezialisten derInformations- und Telekommunikationstechnik (ITK) sowie Mitarbeiterim Pflege- und Gesundheitsbereich rar. "Die Zeit drängt: Um diesenEntwicklungen entgegenzuwirken, muss die öffentliche Hand schon heutedeutliche Maßnahmen einleiten und sich als attraktiver Arbeitgeberpräsentieren", sagt Alfred Höhn, Partner und Leiter des BereichsÖffentlicher Sektor. "Der Staat muss Geld investieren, umGehaltsstrukturen anzupassen, Digitalisierungsprojekte voranzutreibenund aktiv für seine Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst zu werben."Babyboomer läuten drastischen Generationswechsel einDie Generation der Babyboomer, die bis 2030 in den Ruhestand geht,sorgt im öffentlichen Dienst für einen Generationswechsel, der weitüber die übliche Fluktuation hinausgeht. Das stellt vor allem dieneuen Bundesländer sowie den ländlichen Raum mit einer ungünstigenAltersstruktur vor erhebliche Probleme. Auch Berlin und das Saarlandwerden es besonders schwer haben, ihren Bedarf an qualifiziertenMitarbeitern zu decken. Um den nötigen Wissenstransfer im Zuge desGenerationswechsels zu gewährleisten, empfiehlt die Studie Maßnahmenwie altersgemischte Teams, die vorgezogene Einstellung jungerMitarbeiter sowie Senior-Expertenpools und flexibleRuhestandsregelungen, um das Potential älterer Mitarbeiter zu nutzen.Wertschätzende Vertrauenskultur statt KontrolleEine große Bedeutung schreibt die Studie einem motivierenden undgut ausgestatteten Arbeitsumfeld zu. Denn die Fehltage imöffentlichen Dienst sind überdurchschnittlich hoch - vor alleminfolge psychischer Belastungen: Die Bundesverwaltung verzeichnete2014 eine Abwesenheitsquote von 15,5 Fehltagen, bei denAOK-Versicherten betrug sie dagegen nur 13 Fehltage. DieWahrscheinlichkeit, aufgrund psychischer Ursachen arbeitsunfähig zuwerden, ist im öffentlichen Dienst um zwei Drittel erhöht. "InVerwaltungen herrscht oft ein Klima, das von Misstrauen und Kontrollegeprägt ist und Mitarbeitern nur wenig Raum für Eigeninitiativelässt", so Höhn. "Es muss zur Chefsache werden, eine wertschätzendeVertrauenskultur zu etablieren, die Mitarbeitern mehrEigenverantwortung und Gestaltungsspielräume zugesteht." Die Stärkungvon Teamarbeit, die Etablierung einer Fehlerkultur oder die gezielteNutzung von Zielvereinbarungen und systematischer Feedbacks sindBeispiele für Maßnahmen, die helfen können das Verwaltungsklima zuverbessern.Mehr Spielräume für Mitarbeiter, mehr Service für BürgerGrundsätzlich sieht die Studie in der Digitalisierung und inOutsourcing-Ansätzen zwar wichtige Instrumente, die Arbeit imöffentlichen Dienst effizienter zu gestalten, sie warnt aber davormit derartigen Projekten erst zu beginnen, wenn der Personalmangelbereits zur eingeschränkten Handlungsfähigkeit geführt hat.: "Aus derNot geborene Digitalisierungsprojekte scheitern häufig, da sie selbstsehr viele Ressourcen beanspruchen, überstürztes Outsourcing kannteuer werden. Jedes Projekt muss rechtzeitig antizipiert werden unddabei genau geprüft werden, inwieweit es dauerhaft mit Arbeits- undKostenentlastungen einhergeht oder neue Dienstleistungsangeboteeröffnet", so Höhn. Optimierungseffekte sollten dann alsVoraussetzung dienen, um Mitarbeitern Spielräume für eigenständigeAufgaben zu schaffen und Bürgern mehr Service zu bieten.Gezielt um Menschen mit Migrationshintergrund werbenUm langfristig neue Fachkräfte zu gewinnen, muss die öffentlicheHand für junge Menschen attraktiver werden und aktiv für sich werben,so ein weiteres Ergebnis der Studie. Der Anteil von Praktikanten istim Verhältnis zu allen Beschäftigen nur halb so hoch wie in derPrivatwirtschaft. Damit lernen vergleichsweise wenige Schüler undStudenten den öffentlichen Dienst als potentiellen Arbeitgeberkennen. Auch der Anteil an Mitarbeitern mit Migrationshintergrund istin keinem Bereich so niedrig wie im öffentlichen Sektor (ÖffentlicheVerwaltung: 4,9 Prozent, produzierendes Gewerbe: 10,8 Prozent,Handel, Gastgewerbe, Verkehr: 10,5 Prozent). "Eine Imagekampagne fürden gesamten öffentlichen Dienst nach Vorbild des Handwerks, zentraleStellenpools, E-Recruiting nach Vorbild der Bundeswehr sowieprofessionelle Praktikantenprogramme sind geeignete Instrumente, umauf den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber aufmerksam zu machen",sagt Höhn.Öffentlicher Dienst hat als Arbeitgeber ein ImageproblemZu den eindeutigen Stärken des öffentlichen Sektors alsArbeitgeber zählt die Studie die Gemeinwohl-Orientierung undgesellschaftliche Relevanz der Arbeit sowie die familienfreundlichenund sicheren Arbeitsplätze. Ein entscheidendes Manko sind allerdingsdie fehlenden persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Gerade jungeMenschen und leistungsstarke Studenten nennen diesen Punkt als Grund,in die freie Wirtschaft zu gehen. Es fehlen behördenübergreifendePersonalentwicklungsmodelle und Jobbörsen, die Aufstiegswege sind ofteng mit einer bestimmten Qualifizierung verbunden und es gibt nurwenige Möglichkeiten des Quereinstiegs.Doch allen Vorbehalten gegenüber starren Strukturen zum Trotzsieht die Studie bei den klassischen Verwaltungslaufbahnen desöffentlichen Dienstes durchaus Entwicklungs- undKarrieremöglichkeiten. "Hier existiert offensichtlich vor allem einImageproblem, das über ein gezieltes Jobmarketing sicherlich zuverbessern wäre", so Alfred Höhn. "Denn alle Stärken und Schwächenzusammengenommen fällt das Außenbild des öffentlichen Dienstesnegativer aus als er es verdient." Selbst für den Lehrerberuf, derals klassisches Beispiel für fehlende Entwicklungsmöglichkeiten gilt,gäbe es Alternativen: Die Studie schlägt für Schulen einPersonalentwicklungsmodell vor, das auf Lehrerteams mitentsprechenden Leitungsrollen basiert, deren Mitglieder sich coachen,bei Korrekturen gegenseitig entlasten und gemeinsamUnterrichtsprojekte erarbeiten.Führungskräfte in der Verwaltung sind vergleichsweise schlechtbezahltBei Führungskräften, ITK-Spezialisten, Ingenieuren und im Bereichvon Pflege und Gesundheit wird die öffentliche Hand jedoch nichtumhin kommen das Gehaltsgefüge zu überarbeiten, um in Zukunftwettbewerbsfähig zu bleiben. Während das Gehaltsniveau desöffentlichen Dienstes bei einfachen und mittleren Tätigkeiten derzeitsogar höher liegt als bei den Beschäftigten insgesamt, sindSpezialisten und Führungskräfte in der Verwaltung im Vergleich zurPrivatwirtschaft einkommensmäßig schon heute benachteiligt. GeradeMangelberufe aus dem ITK-, MINT- und Gesundheitsbereich solltendeswegen angesichts einer alternden und zunehmend digitalenGesellschaft in der Stellenbewertung systematisch höher eingestuftund bestehende Tarifverträge angepasst werden, lautet eine zentraleEmpfehlung der Studie."Öffentliche Arbeitgeber, die dem Fachkräftemangel entgegenwirkenwollen, müssen teilweise mit erheblichen finanziellen Mehrbelastungenrechnen", so Höhn. "Doch Notmaßnahmen, um einen akuten Mangel zuüberbrücken, wie Zeitarbeit oder ein überstürztes Outsourcing fallenin aller Regel noch stärker ins Gewicht. Was zählt, ist einestrategische Personalplanung mit einem gut durchdachten,zukunftsträchtigen Mix geeigneter Maßnahmen und Instrumente. Denn mitseinen sicheren, familienfreundlichen und am Gemeinwohl orientiertenArbeitsplätzen besitzt der öffentliche Dienst Stärken, die ihm klareVorteile gegenüber privatwirtschaftlichen Unternehmen verschaffenkönnen."