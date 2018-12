Fachkräfteeinwanderungsgesetz: Potenzial der Absolventen Deutscher Auslandsschulen erschließen (FOTO)

Berlin (ots) -Zum heute geplanten Kabinettsbeschluss desFachkräfteeinwanderungsgesetzes erklärt Detlef Ernst,Vorstandsvorsitzender des Weltverbands Deutscher Auslandsschulen(WDA):"Die Absolventen Deutscher Auslandsschulen haben ein bedeutendesPotenzial für die deutsche Wirtschaft. Sie sprechen Deutsch, sind mitder deutschen Kultur vertraut und hoch qualifiziert. Wer denFachkräftemangel von morgen verhindern will, darf dieses Potenzial anhervorragend ausgebildeten, mehrsprachigen und die deutsche Kulturlebenden Schülern nicht vernachlässigen. Die DeutschenAuslandsschulen prägen Bildungsbiografien junger Menschen, wie dieskein anderer Schultyp schafft. Der Gesetzgeber hat dies imAuslandsschulgesetz gewürdigt.Der Weltverband Deutscher Auslandsschulen fordert, dass dasFachkräfteeinwanderungsgesetz ausdrücklich die Rahmenbedingungen fürdie Ausschöpfung der Potenziale der Absolventen von DeutschenAuslandsschulen innerhalb und außerhalb der EU schaffen soll. Dahersollte das Gesetz nicht nur deutsche Abschlüsse berücksichtigen,sondern auch das Deutsche Gemischtsprachige InternationalBaccalaureate (GIB) und das Deutsche Sprachdiplom derKultusministerkonferenz (DSD). All diese Abschlüsse werden auf derGrundlage des Auslandsschulgesetzes an Deutschen Auslandsschulenstaatlich gefördert. Diese Abschlüsse bedingen dasAlleinstellungsmerkmal der Deutschen Auslandsschulen, Sprach- undStudierfähigkeit im Paket anzubieten. Dieses Alleinstellungsmerkmalsollte im Fachkräfteeinwanderungsgesetz umfassend gewürdigt werden.Zu Vereinfachung des Anerkennungsverfahrens nach demFachkräfteeinwanderungsgesetz sollten die Abschlüsse der DeutschenAuslandsschulen auf der Grundlage des Auslandsschulgesetzes dahergenerell als Sprachnachweise anerkannt werden.Um die Suche eines Studien- und Ausbildungsplatzes für AbsolventenDeutscher Auslandsschulen zu erleichtern, schlägt der WDA weiterhinvor, die Fristen im Fachkräfteeinwanderungsgesetz so zu erweitern,dass auch Abschlüsse, die in den nächsten 6 Monaten erworben werden,anerkannt werden. Aktuell müssen Schüler den Termin für Visa in derBotschaft im Mai beantragen, wenn sie zum Studienbeginn im Oktober inDeutschland sein wollen. Zu diesem Zeitpunkt haben sie jedoch wederdas Zeugnis der Hochschulqualifikation noch die Zusage einerUniversität. Aus diesem Grund sollte die Voraussetzung für die Suchenach einem Ausbildungs- oder Studienplatz im Gesetz so geändertwerden, dass der Nachweis des voraussichtlichen Schulabschlusses inden nächsten 6 Monaten bereits ausreicht.Schließlich sollte für Schüler Deutscher Auslandsschulen dieMöglichkeit für Betriebspraktika nach Deutschland einzureisen,ausdrücklich geschaffen werden. Der WDA fordert, den Schülern eineAufenthaltserlaubnis zum Zweck eines Betriebspraktikums in der Regelab der neunten Klassenstufe bis zu 3 Monate zu erteilen.Der Gesetzgeber sollte mit diesen Änderungen die Chance nutzen,Schülerinnen und Schüler Deutscher Auslandsschulen aktiv zu fördernund weiter an Deutschland binden. Das Potenzial dieser Absolventenist ein wertvoller Beitrag zur bedarfsgerechten VersorgungDeutschlands mit hochqualifiziertem und motiviertem Nachwuchs."Pressekontakt:Weltverband Deutscher AuslandsschulenGlen WerneckeReferent Marketing und KommunikationTelefon: +49 (0)30 280 449 21E-Mail: presse@auslandsschulnetz.deWeb: www.auslandsschulnetz.de // www.lehrer-weltweit.deOriginal-Content von: Weltverband Deutscher Auslandsschulen e. V., übermittelt durch news aktuell