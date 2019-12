Fachkräfte finden und Inklusion voranbringen // BA-Presseinfo Nr. 36

Nürnberg (ots) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) nimmt den internationalen Tagder Menschen mit Behinderung zum Anlass, verstärkt für Inklusion in derArbeitswelt zu werben. Denn schwerbehinderte Menschen haben zwar in den letztenJahren vom Aufschwung am Arbeitsmarkt profitiert. Allerdings nicht ganz so starkwie nicht schwerbehinderte Menschen.Die Zahl der jüngeren schwerbehinderten Arbeitslosen ist gesunken, die derÄlteren dagegen gestiegen. Gründe sind das Wegfallen vorruhestandsähnlicherRegelungen, aber auch die Tatsache, dass manche Schwerbehinderungen nichtangeboren sind. Sie sind Folgen von Erkrankungen im Lebensverlauf."Menschen mit Schwerbehinderung sind häufig gut qualifiziert und motivierteFachkräfte. Das ist eine Chance für Unternehmen, die händeringend Fachkräftesuchen", so Christiane Schönefeld, Vorstand der BA.Denn Statistiken zeigen, dass arbeitslose Menschen mit Schwerbehinderung sogarbesser qualifiziert sind als andere Arbeitslose. Knapp sechzig Prozent vonihnen haben eine betriebliche, schulische oder akademische Ausbildung. Bei allenanderen Arbeitslosen sind es knapp fünfzig Prozent.Die BA engagiert sich über diesen Tag hinaus mit zahlreichen Initiativen undMaßnahmen, um Inklusion in Deutschland voranzutreiben. Beispielsweise durchbehindertengerechte Arbeitsplätze trägt sie zur Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention bei. So gelingt es der BA die geforderteSchwerbehindertenquote von fünf Prozent nicht nur zu erfüllen, sondern zuübertreffen. Im Jahr 2018 waren unter den Mitarbeitern der BA 10,3 ProzentMenschen mit Schwerbehinderung. Damit möchte die BA Vorreiter sein und wirbtselbst gezielt um Mitarbeitende mit Schwerbehinderung.Weitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagentur für Arbeit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6776/4456657OTS: Bundesagentur für Arbeit (BA)Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell