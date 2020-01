Stuttgart (ots) - Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" amDonnerstag, 23. Januar 2020 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg/ Moderation Stefanie GermannKommunen und Landesbehörden fehlt Personal, mancherorts schon seit Jahren. InBaden-Württemberg können zehntausende Stellen im öffentlichen Dienst nichtbesetzt werden. Es mangelt an Erzieherinnen, Bauingenieuren, IT-Fachleuten undSteuerfachkräften. Auch Polizei und Justiz sind unterbesetzt. Experten warnenvor einem Systemkollaps. Gast im Studio ist der VerwaltungswissenschaftlerFlorian Kunze von der Universität Konstanz. In "Zur Sache Baden-Württemberg" am23. Januar 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.Vor Ort - bei der Polizei und im Kindergarten"Noch ist die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger nicht in Gefahr", sagt derRevierleiter der Polizei in Geislingen, "aber ewig können wir so nichtweitermachen." In Kuchen im Landkreis Göppingen wurde der Polizeipostengeschlossen, in Geislingen machen die Beamten Überstunden. In einem StuttgarterKindergarten bietet sich ein ähnliches Bild: Weil Erzieherinnen fehlen, werdenAngebote gestrichen. Stellenweise fallen sogar Gruppen oder ganze Einrichtungenweg.Weitere geplante Themen:Das Leiden der Kälber - wenn Tiere nichts mehr wert sindIn der Milchindustrie werden Kälber immer mehr zum ungewollten Nebenprodukt.Weil weniger Kalbfleisch gegessen wird, verfallen die Preise. Derzeit kostet einKalb rund acht Euro. Auch in Baden-Württemberg wissen viele Landwirte nichtmehr, wie sie den Nachwuchs ihrer Milchkühe vermarkten sollen. Die Kälber werdenunter anderem nach Spanien exportiert, wogegen viele Tierärzte und Tierschützerprotestieren. Sie sind der Meinung, dass die wenige Wochen alten Jungtierewährend des langen Transports zu sehr leiden.Private Knöllchenjäger - Bürgerpflicht oder Denunziantentum?Einige Bürgerinnen und Bürger zeigen Falschparker per App oder mittelsBeschwerdevordruck und Beweisfoto beim Ordnungsamt an. Vor allem in den Städtenim Land haben derlei Meldungen deutlich zugenommen. Ist das einem freundlichenMiteinander auf der Straße dienlich oder müssen die Strafen für Parksündererhöht und die Kontrollen verschärft werden?Wohnungsnot trifft auch Familien - Leben im ObdachlosenheimFast 23.000 Menschen gelten in Baden-Württemberg als wohnungslos, immer häufigerauch Familien. Nachdem eine alleinerziehende Mutter nach einerEigenbedarfskündigung keine neue bezahlbare Wohnung gefunden hatte, musste siemit ihren beiden Kindern in ein Obdachlosenheim ziehen. In Freiburg eröffnetekürzlich ein Obdachlosenheim für Familien. Es bietet Platz für 90 Menschen. Istdas die Lösung der Wohnungsnot."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politischeThemen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politischeZusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutierenjeden Donnerstag Baden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Dasletzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten -computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung von 23.Januar 2020 bis 23. Januar 2021 unter ARDmediathek.de verfügbar, außerdem unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg. Pressefotos bei ARD-foto.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/zur-sache-bw-personalnot.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, kommunikation@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4499701OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell