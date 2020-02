Fachkräfte in Mangelberufen oft schlecht bezahlt

BERLIN (dpa-AFX) - In Berufen mit Fachkräftemangel verdienen die Beschäftigten oft nur unterdurchschnittlich.



So liegt das Einkommen in mehreren Mangelberufen einige Hundert Euro unter dem mittleren Lohn der Fachkräfte, wie aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Das mittlere Einkommen für sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigte Fachkräfte lag demnach zuletzt bei 3052 Euro brutto im Monat. Von den 52 Berufsgattungen, die laut einer BA-Analyse Engpässe bei Fachkräfte haben, liegt das mittlere Entgelt bei der Hälfte (26) darunter.

Am wenigsten erhalten monatlich demnach Podologen (Fußpfleger) mit 1826 Euro brutto. 74,7 Prozent verdienen nur einen Niedriglohn, wobei der unter einer Schwelle von 2203 Euro (2018) liegt. Besonders niedrig ist der Lohn auch bei Berufen in der Fleischverarbeitung mit 2123 Euro brutto und 54,4 Prozent Niedriglohnanteil./bw/DP/men