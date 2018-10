Berlin (ots) - Die Verabschiedung von Eckpunkten zumFachkräfte-Einwanderungsgesetz durch das Kabinett am heutigen 2.Oktober 2018 begrüßt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandsprivater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), als richtigenSchritt. "Wir sind froh und erleichtert, dass die PolitikVerantwortung übernimmt und hinsichtlich der Einwanderung vonFachkräften Nägel mit Köpfen machen will", so Meurer, der zumwiederholten Mal die Bedeutung der qualifizierten Zuwanderunghervorhebt. "Wir brauchen Versorgungssicherheit, aber auch einespürbare Entlastung der Beschäftigten in der Altenpflege."Auch wenn in den letzten Jahren etwa 100.000 zusätzliche Stellenin der Altenpflege besetzt worden seien, reiche dies nicht, da dieZahl der pflegebedürftigen Menschen absehbar stark ansteigen würde.Bereits heute sind in vielen Regionen trotz der deutlichen Erfolgebei der Mitarbeitergewinnung Versorgungsengpässe unübersehbar. Selbstbei anhaltend hohen Ausbildungszahlen und Erfolgen bei der Umschulungwird die qualifizierte Zuwanderung zu einem immer wichtigeren Faktorin der professionellen Pflege. "Der demografische Wandel zeigt sichimmer deutlicher. Die Zahl der Menschen, die älter als 65 Jahre sind,hat sich innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte um fast 37 Prozenterhöht. Man muss kein Rechengenie sein, um zu erfassen, dass dieAnzahl an qualifizierten jungen Menschen, die in der Altenpflegearbeiten, nicht in gleichem Maß angestiegen ist. Somit kann diePflege keinesfalls ausschließlich mit deutschen Fachkräften gestemmtwerden", erläutert der bpa-Präsident.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 24,2 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Herbert Mauel, Bernd Tews, Geschäftsführer, Tel.:030/30 87 88 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell