Fachkräfte in Altenpflege und Krankenpflege gleich gut bezahlen / CDU-Gesundheitspolitiker Dr. Roy Kühne kündigt nach Praxistag in bpa-Mitgliedseinrichtung aktive Unterstützung der Pflege an

Hannover (ots) - Die Regierungsparteien im Bundestag wollen diePflege auch mit weiteren Maßnahmen bei der Gewinnung zusätzlicherFachkräfte unterstützen. Das hat der CDU-Gesundheitspolitiker Dr. RoyKühne im Rahmen seines heutigen Praxistages im SeniorenzentrumMENetatis in Dassel angekündigt. "Der Bundestag und derBundesgesundheitsminister haben weitreichende Maßnahmen für mehrFachkräfte in der Pflege auf den Weg gebracht. Wenn notwendig, werdenwir hier auch nachsteuern und die Einrichtungen weiter unterstützen",sagte der Bundestagsabgeordnete im Gespräch mit der Heimleitung.Zuvor hatte Dr. Kühne das Team der Einrichtung im Frühdienstbegleitet.Heimleiter Björn Bettermann wies deutlich auf die Probleme derBranche hin, die pflegerische Versorgung mittel- und langfristigsicherzustellen. "Als modernes Haus und sehr aktiver Arbeitgeberkönnen wir unseren Bedarf an Fachkräften gut decken. In Zukunftsteigt die Zahl der Pflegebedürftigen und mit ihr die Menge derbenötigten Fachkräfte aber weiter an. Dann wird es schwer, genügendPersonal zu gewinnen." Insbesondere die zum Jahreswechsel startendeneue generalistische Pflegeausbildung werde die Konkurrenz zwischenAltenpflege und Krankenpflege weiter verschärfen. "Wenn in derniedersächsischen Krankenpflege dann weiterhin im Schnitt 200 Euromehr gezahlt werden, als wir von den Kostenträgern für die Gehälterunserer Fachkräfte bekommen, wird die Altenpflege auf der Streckebleiben." Leidtragende wären dann Pflegebedürftige und derenAngehörige, die nicht mehr die gewünschte Versorgung fänden.Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Kühne sagte zu, sich für eineAngleichung der Vergütungen einzusetzen. "Wir haben diegeneralistische Pflegeausbildung eingeführt, um mehr Auszubildendeund mehr Fachkräfte zu bekommen. Altenpflegeeinrichtungen undambulante Dienste werden aber nur dann ausbilden, wenn sie sichsicher sein können, dass ihre Azubis später auch in der Altenpflegebleiben. Wenn es künftig nur noch eine einheitliche Ausbildung gibt,dann muss auch allen Unternehmern die Möglichkeit gegeben werden,gute Gehälter zu zahlen, egal ob sie in der Alten- oder derKrankenpflege arbeiten."Heimleiter Bettermann bat den Politiker darum, die Menschen inNiedersachsen deutlicher als bisher darauf hinzuweisen, dass diePflege für jeden Einzelnen künftig teurer werde. "Höhere Gehälter fürdie Pflegenden sind wichtig, da stimmt uns jeder zu. Wenn deshalb dieEigenanteile der Pflegebedürftigen allerdings steigen, spüren wir inden Einrichtungen hautnah den Protest. Hier wünsche ich mir deutlicheRückendeckung von der Politik."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.400 in Niedersachsen) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). DieInvestitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Henning Steinhoff, Leiter derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0511/12 35 13 40 oder 0162/132 1678, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell