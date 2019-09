Fachkongress Grundfähigkeiten: Drei Versicherer bündeln erstmals Expertenwissen

München (ots) - Warum Grundfähigkeiten? Um diese Frage mit denbesten Experten auf dem Gebiet der Grundfähigkeiten-Versicherungumfassend zu beantworten, schließen sich erstmals dreitraditionsreiche Versicherer zusammen. Die Versicherungsgruppe dieBayerische lädt zusammen mit der Nürnberger Versicherung und derGothaer Versicherung in vier deutschen Städten zu einem eintägigenFachkongress. Die drei Gesellschaften vereint ein Ziel: Berater undVermittler, die ihre Biometrie-Beratung um den BausteinGrundfähigkeiten-Versicherung erweitern und neue Zielgruppenansprechen möchten, zu allen Facetten dieses innovativenVersicherungsprodukts zu informieren."Die Tatsache, dass sich erstmals drei Versichererzusammenschließen, um über das Thema Grundfähigkeiten zu informierenund zu diskutieren, unterstreicht die Wichtigkeit dieses Produkts.Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf diese Veranstaltung", sagtMartin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische.Max Buddecke, Leiter Partner- und Kooperationsvertrieb derBayerischen und ebenfalls Referent auf dem Kongress: "DieGrundfähigkeiten-Versicherung ist aufgrund ihrer großen Offenheit fürZielgruppen, die zur klassischen Berufsunfähigkeits-Versicherung kaumZugang finden, die perfekte Ergänzung in der Biometrie-Beratung."Die neun Experten der Grundfähigkeiten-Versicherung geben an vierTerminen in Leipzig, München, Düsseldorf und Hannover ihr Wissen auserster Hand weiter. Die Referenten erklären die Unterschiede zwischender Berufsunfähigkeits-Versicherung und derGrundfähigkeiten-Versicherung und erörtern die Rechtsgrundlagen einerrechtssicheren und kundenorientierten Produktberatung. Zudem gebensie für die Beratung und den Verkauf wertvolle Einblicke inZielgruppenspezifika, Verkaufsansätze und Sales Storys. Natürlichführen die drei Gesellschaften auch in ihre jeweiligen GF-Produkteein. Zu den Referenten zählen unter anderem die Bayerische-VorstandMartin Gräfer, Dr. Michael Martin, Leiter Produktmanagement Leben derNürnberger Versicherung, Philip Wenzel von der BSC NeutraleAllfinanz-Vermittlungs-GmbH und André Schröter, VertriebskoordinatorLeben Partnervertrieb der Gothaer.Der Fachkonkress findet am 8. Oktober in Leipzig, am 10. Oktoberin München, am 15. Oktober in Düsseldorf und am 17. Oktober inHannover statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sindlimitiert. Details und Anmeldung unterhttps://warum-grundfaehigkeit.de/.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 500 MillionenEuro. Es werden Kapitalanlagen von rund 4,5 Milliarden Euro verwaltetund mehr als 700.000 Kunden betreut. Die Bayerische sieht sich alsSpezialist für Vorsorge und Prävention und will dazu beitragen,vielleicht sogar das Versichern überflüssig zu machen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell