Fachjury nominiert elf PIA-Finalisten / Rekordbeteiligung beim CMS Purus Innovation Award (PIA) / Preisverleihung am 19. September im Marshall-Haus (FOTO)

Berlin (ots) -Eine achtköpfige Fachjury hat elf Wettbewerbsbeiträge in vierKategorien für die Finalrunde des diesjährigen CMS Purus InnovationAwards (PIA) nominiert. Der Award spiegelt das große innovativePotenzial der internationalen Reinigungsfachmesse wider. DieAussteller der CMS Berlin 2019 hatten für die erste Finalrunde 65Wettbewerbsbeiträge eingereicht - so viele wie nie zuvor. Unmittelbarvor Messebeginn wird die Jury in einer zweiten Abstimmungsrunde diePreisträger ermitteln. Der renommierte Innovationspreis wird von derMesse Berlin GmbH am 24. September auf dem abendlichen CMS-Event imMarshall-Haus verliehen. Eine Sonderschau in Halle 6.2 zeigt währendder CMS Berlin 2019 alle elf Wettbewerbsbeiträge der Finalrunde. DieCMS Berlin 2019 - Cleaning. Management. Services.findet vom 24. bis27. September auf dem Berliner Messegelände statt und ist in diesemJahr das global bedeutendste Branchenevent.Die elf nominierten PIA-FinalistenFür die Endausscheidung zum CMS Purus Innovation Award (PIA) 2019haben sich folgende Wettbewerbsbeiträge in vier Kategorienqualifiziert:Kategorie Großmaschinen- Nilfisk GmbH, Liberty SC50- Schneidereit GmbH, Waschmaschine Mopp Wash 14.7- KENTER Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH, ComacC 85 NSCKategorie Kleinmaschinen- KENTER Bodenreinigungsmaschinen Vertriebs- und Service GmbH, i-moplite- Husqvarna Deutschland GmbH, Profi-Mähroboter Husqvarna Automower535 AWD- Diversey Deutschland GmbH & Co OHG, Rucksackstaubsauger TASKI AeroBPKategorie Equipment- ARCORA International GmbH, ARCORA PU-PAD 17" = 432 mm- Grass Tech Solutions sprl/bvba, Brush/Pad SUPERSUB FLOOR CLEANINGPAD- Hako GmbH, DUST STOPKategorie Digitale Tools und Systeme- Post Immobilien, IntelliClean- ADLATUS Robotics GmbH, ADLATUS TEAMS 2020Kooperationspartner des CMS Purus Innovation Awards ist dasInternationale Design Zentrum Berlin (IDZ), Medienpartner ist"rationell reinigen - Gebäudedienste", eine Fachzeitschrift derHolzmann Medien GmbH & Co. KG.Weitere-Informationen: www.cms-berlin.de