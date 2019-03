Fachgerechte Alufelgen-Aufbereitung / Schadens-Check beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen

Finanztrends Video zu



mehr >

Stuttgart (ots) - Der Wechsel auf die Sommerpneus steht an. Kommtdas Auto ohnehin auf die Hebebühne, empfiehlt sich derAlufelgen-Check der Winterräder. Diese sind, insbesondere dieglanzgedrehten Fabrikate, oftmals von Witterung in Kombination mitBordsteinremplern strapaziert. Wird das früh genug erkannt, spart dasGeld und Ärger. Denn Korrosions- beziehungsweise Oxidationsschädenmachen aus Edelmetall schnell Edelschrott. Die fachgerechteAlufelgen-Aufbereitung verhindert das. Die Reparatur von Macken oderBordstein-Kratzern durch die Werkstatt lohnt sich vor allem auch beiLeasingfahrzeugen. Hier stehen bei Rückgabe sonst die teurenOriginalfelgen auf der Rechnung. Auch in puncto Fahrsicherheit undTÜV-Plakette ist der Felgen-Check ungemein wichtig.Auch glanzgedreht gehtDas Problem bei der Felgenreparatur: Nicht jede Werkstatt führtsie fachgerecht aus. Eine sichere sowie professionelle Aufbereitungist beispielsweise bei Fachbetrieben gewährleistet, die mit demsogenannten WheelDoctor arbeiten. Dieser ist TÜV-zertifiziert undwurde vom Smart-Repair-Spezialisten Cartec Autotechnik Fuchs GmbHentwickelt. Mit ihm werden Kratzer, Kerben oder Korrosionsschäden biszu einem Millimeter Tiefe im Rotationsschleifverfahren beseitigt undanschließend entsprechend lackiert. Über 90 Prozent allerFelgenfarben sind auf diese Weise im Originalton wieder herstellbar.Auch die feine Drehriefenstruktur glanzgedrehter Modelle ist mit derspeziell entwickelten, nicht spanabhebenden Strukturpadtechnikreproduzierbar. Die Reparatur kostet ab 100 Euro pro Rad. DieAlufelge sieht danach wieder wie neu aus und die Fahrsicherheit istebenfalls wiederhergestellt.Risiko spanabhebende VerfahrenBei der Alufelgen-Aufbereitung ist im Übrigen längst nicht alleserlaubt. Zulässig ist die Entfernung von Beschädigungen bis zu einemMillimeter Tiefe im Grundmetall. Geschweißte oder rückverformteAlufelgen dürfen nicht mehr zurück auf die Straße. Auch diesogenannten spanabhebenden Verfahren mittels CNC-Maschinen können einRisiko für die Fahrsicherheit darstellen. Mehr Infos gibt es unterwww.cartec-systems.de, Adressen der über 600 Partnerwerkstätten unterwww.smartrepair-verzeichnis.de.Druckfähige Fotos: http://www.ast-pr.de/downloads/Passwort: pressePressekontakt:ast. GmbH, info@ast-pr.deOriginal-Content von: Cartec Autotechnik Fuchs GmbH, übermittelt durch news aktuell