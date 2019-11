Fachgemeinschaft buch.netz im Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. zeichnet Berliner Lesepaten im Rahmen des Deutschen Lesepreis aus

Berlin (ots) - Gestern Abend wurde zum 7. Mal durch die Stiftung Lesen und dieCommerzbank-Stiftung der Deutsche Lesepreis an 16 Personen und Einrichtungen,die sich nachhaltig für die Leseförderung einsetzen, verliehen.Der Deutsche Lesepreis (www.deutscher-lesepreis.de) zeichnet Menschen undInstitutionen aus, die das Lesen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mitinnovativen und erfolgreichen Initiativen und Projekten erhalten und fördern.Unter seinem Dach werden herausragende Projekte geehrt und darin unterstützt,sich optimal zu entwickeln und Impulse für die Leseförderung zu setzen.Die Fachgemeinschaft buch.netz im Bundesverband E-Commerce und Versandhandele.V. (bevh) war zum zweiten Mal Pate für den Preis "Herausragendes kommunalesEngagement". "Die drei Preisträgerinnen und Preisträger, denen ich mit Respektund Anerkennung ihrer Arbeit den Deutschen Lesepreis überreichen durfte, machensich in vorbildhafter Weise um die Leseförderung verdient. Dafür danken wir vonder Fachgemeinschaft buch.netz von Herzen," so Frederik Palm, Sprecher derFachgemeinschaft buch.netz und zugleich Mitglied im bevh-Präsidium sowieJurymitglied des Lesepreises.Den 1. Platz erhielten die Berliner Lesepaten. Sie sind das größteEhrenamtsprojekt der Stadt Berlin. 2.300 Lesepaten gehen regelmäßig in rund 320Berliner Kindertagesstätten und Schulen, insbesondere in sozial schwierigenLagen. Auf diese Weise werden mehr als 12.000 Kinder und Jugendliche erreicht -und die Nachfrage steigt. Der 2. Platz wurde an ax-o e.V. für "Coole Geschichten- junge männliche Geflüchtete werden Vorleser!" aus Aachen verliehen. Der 3.Platz ging an das Stadtjugendamt Erlangen für ihren mobilen Fachdienst"Sprachförderung in der Bildungs- und Präventionskette".Die Kategorie "Herausragendes kommunales Engagement" zeichnet Bibliotheken,Vereine, Unternehmen, Universitäten sowie weitere Organisationen und kommunaleTräger aus, die sich in außergewöhnlicher Art und Weise für die Leseförderungvor Ort verdient gemacht haben. Besondere Berücksichtigung gilt dabei derBildung lokaler Netzwerke im Sinne einer institutionsübergreifenden und sichwechselseitig ergänzenden Projektzusammenarbeit. Die Projekte und Ideen könnensich an alle Altersstufen und Zielgruppen richten.Insgesamt standen 4.500 Euro Preisgeld zur Verfügung (Staffelung: 1. Preis 2.000Euro, 2. Preis 1.500 Euro, 3. Preis 1.000 Euro).Die Auszeichnung Deutscher Lesepreis ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert undwurde in sechs Kategorien vergeben: individuelles Engagement, kommunalesEngagement, Sprach- und Leseförderung in Kitas, Leseförderung an Schulen,Leseförderung mit digitalen Medien und Sonderpreis für prominentes Engagement.Der Preis steht unter der Schirmherrschaft von Prof. Monika Grütters,Staatsministerin für Kultur und Medien. Er wird neben der Fachgemeinschaftbuch.netz, FRÖBEL e. V., PwC-Stiftung Jugend - Bildung - Kultur, Arnulf BetzoldGmbH, MELO Group GmbH & Co. KG und Stiftung Kinder fördern - Zukunft stiftensowie der Commerzbank-Stiftung unterstützt.Über die Fachgemeinschaft buch.netzAm 13. Juni 2016 wurde der Bundesverband der Deutschen Versandbuchhändler - alseingetragener Verein bereits 1901 in Leipzig gegründet - mit dem bevhverschmolzen und bildet seitdem die Fachgemeinschaft buch.netz. Die Mitgliederdes Bundesverbandes der Deutschen Versandbuchhändler sind durch die Fusion jetztMitglieder im bevh. Mitglied kann jedes Unternehmen werden, dasVersandbuchhandel betreibt. Das Interesse an Büchern und Medien ist ungebrochen.2018 haben die Deutschen für fast 3,7 Mrd. Euro Bücher, eBooks und Hörbücher imDistanzhandel bestellt. Das entspricht einem Anteil von weit über 30 Prozent amgesamten Buchhandelsmarkt. Die bequeme Auswahl von Neuerscheinungen oderRestauflagen online oder aus Newslettern und Katalogen steht als zeitgemäßerEinkaufsweg neben den immer öfter zu Kultur-Erlebnisräumen umfunktioniertenGroßbuchhandlungen und spezialisierten Fachbuchhandlungen. Neue Geschäftsmodelledes Buchdrucks "on Demand", individualisierter und selbstgestalteter Bücher unddigitaler Medienträger sowie neue Vertriebsmodelle wie Lese-Flatratesermöglichen und erfordern veränderte Partnerschaftsmodelle von Verlagen undHändlern.Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Susan SaßFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinTel.: 030 403675131Mobil: 0162 2525268susan.sass@bevh.orgOriginal-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuell