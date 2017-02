Fachbereich onlineplus der Hochschule Fresenius gewinnt eLearning-AWARD 2017 / Lernplattform studynet ist Sieger in der Kategorie Social Learning

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Köln (ots) - Das "eLearning Journal" hat die Lernplattformstudynet des Fachbereichs onlineplus der Hochschule Fresenius mit demdiesjährigen eLearning-AWARD in der Kategorie Social Learningausgezeichnet. Der Preis, der seit 2008 jährlich von einer Fachjuryvergeben wird, prämiert innovative und zukunftsweisende Projekte derBranche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Die digitale Lernplattform studynet, die in Zusammenarbeit mit derQualitus GmbH entwickelt wurde, ist an die Besonderheiten desflexiblen, personalisierbaren und zugleich betreutenOnline-Studienkonzepts der Hochschule Fresenius angepasst. Das Toolwurde parallel zum Start des neuen Studienangebots im April 2016gelauncht. Ziel von studynet ist die umfassende Unterstützung derStudierenden durch soziale Interaktion und kollaborativeLernprozesse: Neben Selbstlernangeboten, Tests und Webinaren findenStudierende unter anderem eine study community sowie diverseKommunikationsmöglichkeiten zur Vernetzung mit Kommilitonen,Lehrenden und den auf die Studienbetreuung spezialisiertenstudycoaches. Auch der eigene Lernfortschritt kann im studynetkontinuierlich verfolgt werden: Im Bereich "Learning Analytics"erfahren die Studierenden, wo sie im aktuellen Lernprozess bzw. imHinblick auf das gesamte Studium stehen und bekommen bei Bedarfdirekte Hilfestellung von den studycoaches."Wir freuen uns sehr, den eLearning-AWARD speziell in derKategorie Social Learning zu erhalten, da dies das Herzstück unseresgesamten Studienkonzepts ist", sagt Prof. Dr. Julia Sander,Geschäftsführerin von onlineplus. "Wir sehen onlineplus mitsamt demstudynet als Leuchtturm für digitales soziales Lernen. Denn unserKonzept beweist, dass ein Onlinestudium sehr wohl flexibel als auchpersönlich ablaufen kann."Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt amMain, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren inBerlin, Düsseldorf und New York ist mit knapp 12.000 Studierenden diegrößte private Präsenzhochschule in Deutschland. Sie blickt auf einefast 170-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl RemigiusFresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", dassich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildungwidmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sieverfügt über ein sehr vielfältiges Fächerangebot und bietet in denFachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales,onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme inVollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale)Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsratinstitutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurdeinsbesondere ihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- undMaster-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr"überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:www.hs-fresenius.deÜber den Fachbereich onlineplusDer Fachbereich onlineplus wurde 2015 gegründet. Er ist der fünfteund jüngste Fachbereich der Hochschule Fresenius. Der Fachbereichbietet akkreditierte Bachelor- und Master-Studiengänge in einerinnovativen und persönlich begleiteten Online-Studienform an. DieStudiengänge sind durch die ZFU Staatliche Zentralstelle fürFernunterricht zugelassen. Der Fachbereich ist darüber hinaus DQSzertifiziert. Angeboten werden die Bachelor-StudiengängeBetriebswirtschaftslehre, Wirtschaftspsychologie, Medien- undKommunikationsmanagement und Gesundheitsmanagement sowie dieMaster-Studiengänge Medien- und Kommunikationsmanagement undManagement im Gesundheitswesen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:www.onlineplus.dePressekontakt:Prof. Dr. Peter J. WeberLeiter PR & MarketingT +49 221 29258-617F +49 221 29258-999peter.weber@onlineplus.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuell