Fachärzte fordern klares Bekenntnis der Politik zur ärztlichen Freiberuflichkeit

"Ein staatsfernes Gesundheitssystem mitfreiberuflichen Ärzten und Wahlmöglichkeiten für die Patienten istein demokratiestabilisierender Faktor, den es zu erhalten gilt." Mitdieser Aussage erntete der Ökonom und Europaexperte Prof. GünterDanner großen Beifall beim politischen Samstagvormittag des 19.Bundeskongresses Chirurgie. Mit ihrem Status als Freiberufler ineinem Kammersystem seien deutsche Ärzte europaweit allerdings dieAusnahme, erklärte Prof. Danner und warnte vor Bestrebungen hin zueiner EU-weiten Angleichung und Vergemeinschaftung der Sozialsysteme.Doch auch in Deutschland ist der Wert der ärztlichenFreiberuflichkeit nicht jedem Politiker bewusst, so Dr. Dirk Heinrichvom Spitzenverband Fachärzte: "Viele verwechseln Freiberuflichkeitmit selbstständiger Tätigkeit." Anders als Gewerbetreibende erfülltenFreiberufler aber einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag, ob nun alsAngestellte oder selbstständig tätige Ärzte.Die ausrichtenden Berufsverbände kritisierten, dass der für einefreiberufliche Tätigkeit erforderliche Handlungsspielraum immerweiter beschnitten wurde. So erklärte BDC-Präsident Prof.Hans-Joachim Meyer: "Insbesondere der Gemeinsame Bundesausschuss istmittlerweile ein Apparat, dessen Machtbefugnisse dringend hinterfragtwerden müssen." BAO-Präsident Dr. Axel Neumann beobachtet eineweitere Entwicklung mit Sorge: "Wir niedergelassenen Fachärzte werdenkaum noch von Politikern und Institutionen wahrgenommen, obwohl dieVorteile unserer Arbeit für den Patienten unbestritten sind. Sogarwir selbst argumentieren nur noch mit unseren Kosten - der Wertunserer ärztlichen Leistung, der auf Ausbildung, Erfahrung undVerantwortung basiert, fällt dabei unter den Tisch!" DerBNC-Vorsitzende Dr. Christoph Schüürmann ergänzte: "Ob im ambulantenoder stationären Bereich - in allen Gebührenordnungen ist der Anteildes Arztlohns im internationalen Vergleich viel zu niedrig angesetztund muss endlich angepasst werden!" Er riet seinen Kollegen, ihrenAnteil an der Volkswirtschaft nicht zu unterschätzen:"Niedergelassene Vertragsärzte haben 20 Milliarden Euro in ihrePraxen und damit in das Gesundheitssystem investiert!"Echten Gegenwind aus der Politik gab es nicht. Die anwesendenPolitiker aus SPD, CSU und FDP bekannten sich klar zur ärztlichenFreiberuflichkeit. Doch ihre Lösungsansätze harmonieren nur bedingtmit den Forderungen der Ärzteschaft. So rechtfertigte dieSPD-Bundestagsabgeordnete Martina Stamm-Fibich die Forderung nacheiner Bürgerversicherung damit, dass die Politik endlich Lösungen füreinkommensschwache Menschen anbieten müsse, die sich ihreKrankenversicherung nicht mehr leisten können: "Hier fehlen mirbislang konstruktive Lösungsvorschläge aus den Reihen derÄrzteschaft." Der CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seiderathbekräftigte die Haltung seiner Partei, mithilfe der unter Ärztenunpopulären Landarztquote den Nachwuchs auf's Land locken zu wollen.Der FDP-Bundestagskandidat Prof. Andrew Ullmann wiederum versprach,die flächendeckende wohnortnahe Versorgung auch ohne derartigeRegularien zu stärken und das Zwei-Säulen-Modell aus privater undgesetzlicher Krankenversicherung nicht anzutasten, obwohl dasFDP-Wahlprogramm für die Bundestagswahl noch nicht verabschiedetwurde.