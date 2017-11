Facettenreiche Blumenkönigin / Moderne Rosen-Arrangements sorgen für Wohlfühl-Atmosphäre (FOTO)

Essen (ots) -Von romantisch bis fröhlich, von elegant bis leger: Mitbedeutungsträchtigen Farbvariationen und stetig wachsenderSortenvielfalt verteidigt die Königin unter den Blumen ihren Titel.In stilvoll kombinierten oder einfarbigen Bouquets sorgen diewohlduftenden Blüten der Rose im November für Lebensfreude undHerzenswärme.Trotz ihrer Dornen erfreut sich die populäre Rose das ganze Jahrüber weltweit großer Beliebtheit. Besonders in den kühlen Herbst- undWintermonaten, wenn Wettertiefs das Wohlbefinden herunterziehen undder frühe Einbruch der Dunkelheit vermehrt zu gemütlichen Stunden inden eigenen vier Wänden einlädt, fungiert der Blumenliebling instrahlenden Farbvarianten als floraler Stimmungsaufheller. Inknalligen Blütenfarben wie Gelb oder Pink legt die Rose ihrromantisches Image für einen Moment ab - selbst in Kombination mitdem dunkelroten Klassiker. Denn obwohl Liebe und Vertrauen zu denweit verbreiteten Symboliken der Rose zählen, vermittelt die gefragteSchnittblume je nach Farbe und Kombination eine ganz eigeneBedeutung. Diese kann von Rosa für Glück und Dankbarkeit über Orangefür Sympathie und Wertschätzung bis hin zu Gelb für Verbundenheit undintime Freundschaft reichen. Somit ruft die Rose eine ganze Palettepositiver Assoziationen hervor.Seitdem die Griechen, Römer und Ägypter vor Tausenden von Jahrendie Schönheit der Rose entdeckten, wird das schier unendlicheRepertoire laufend um neue, innovative Sorten erweitert. So bietetdie Schönheitskönigin für jeden Einrichtungsstil das passendeCenterpiece und lässt gleichzeitig genügend Raum für individuelleGestaltungsmöglichkeiten. Angesagte Zylindervasen in verschiedenenGrößen verhelfen sowohl langstieligen und üppigen als auch zierlichenRosenvertretern zu ihrem großen Auftritt. In einem modernen Gewandaus farblich abgestimmten Deko-Papier verwandeln die vielseitigenVasen-Arrangements Esstisch und Sideboard gleichermaßen inwahrhaftige Gesamtkunstwerke. Auch als zeitgemäße Wandverzierungeignet sich die beliebte Blume bestens und gesellt sich in geräumigenGlasvasen auf Regalen und Fensterbänken thronend zu voluminösemBeiwerk aus Monstera-Blättern, Hortensien-Pompoms oder Beerenzweigen.Bevor das Rosen-Potpourri in einem sauberen Gefäß mit frischemWasser abseits von Durchzug, heller Sonne, Heizung und Obstschalenplatziert wird, sollten die Stiele leicht schräg angeschnittenwerden. Die Hinzugabe von Schnittblumennahrung und das regelmäßigeAuffüllen der Vase mit Leitungswasser verlängert die Haltbarkeit derRose zusätzlich und sorgt im Interieur für andauernde, majestätischeBlumenschönheit.Weitere Informationen zu Rosen und weiteren Schnittblumen gibt esunter Tollwasblumenmachen.de und aufhttps://www.facebook.com/wasblumenmachen.Bildmaterial zu Rosen finden Sie unter folgendem Link:https://bit.ly/rose-2017Bilder zur kompletten Blumenagenda 2017 finden Sie hier:https://bit.ly/Blumenagenda-2017Über BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. https://www.blumenbuero.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Tollwasblumenmachen.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: https://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell