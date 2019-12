Facebook will mit allen konkurrieren

Während Facebook (WKN: A1JWVX) weiterhin mit kartellrechtlichen Untersuchungen konfrontiert ist und sich mit der Forderung auseinandersetzt, dass es aufgelöst werden soll, will der Social-Networking-Gigant noch größer werden. Durch unerbittlichen Wettbewerb und aggressive Übernahmen hat sich Facebook von einer einzigen Technologieplattform zu einem expandierenden Mischkonzern entwickelt, der die meisten der weltweit größten sozialen Netzwerkdienste wie WhatsApp und Instagram betreibt.

Bei Facebooks Verteidigung gegen kartellrechtliche Vorwürfe vor dem Kongress Anfang 2018 sagte CEO Mark Zuckerberg, dass der „Durchschnittsamerikaner, glaube ich, acht verschiedene Kommunikations- und Social-Media-Apps verwendet“, was darauf hindeute, dass der Wettbewerb auf dem Markt robust und alles in Ordnung sei. Der feine Herr Zuckerberg erwähnte allerdings nicht, dass Facebook die meisten dieser Apps entweder selbst besitzt oder aktiv versucht, sie durch die Entwicklung von Klonen zu ersetzen.

Und Facebook hat noch viel mehr Apps im Angebot.

Dafür gibt es eine App

Die „New York Times“ berichtet, dass Facebook die Veröffentlichung einer Handvoll Apps in Betracht zieht, die neue Kategorien umfassen, darunter Podcasts, Reiseplanung, Unternehmensproduktivität und Newsletter-Tools. Die Ambitionen sind breit gefächert und repräsentieren meist Bereiche, in denen Facebook bisher wenig bis gar keine Erfahrung hat. Aber das Unternehmen hat längst einen Ruf als experimentierfreudig erworben, da es regelmäßig neue Apps veröffentlicht und schnell wieder schließt, wenn sie nicht erfolgreich sind.

Im Laufe des Sommers hatte Facebook angekündigt, dass es das New-Product-Experimentation (NPE)-Team gründe, dessen Bestimmung selbsterklärend ist. Apps, die vom NPE-Team entwickelt werden, tragen dieses Branding, damit die Nutzer wissen, dass häufige Änderungen zu erwarten sind.

„Die Apps des NPE-Teams werden auf die Mission von Facebook ausgerichtet sein, den Menschen die Möglichkeit zu geben, eine Community aufzubauen, sich dabei aber auf völlig neue Erfahrungen konzentrieren“, sagte das Unternehmen. „Wir haben uns entschieden, diesen separaten Markennamen zu verwenden, um die Nutzer darauf vorzubereiten, dass sich die Apps des NPE-Teams sehr schnell ändern und wieder abgeschaltet werden, wenn wir erfahren, dass sie für Menschen nicht nützlich sind.“ Facebook fügte auch hinzu, dass es „viele Fehlschläge“ erwarte.

Die ersten Apps des NPE-Teams wurden letzten Monat veröffentlicht: eine Chat-App namens Bump, mit der Benutzer anonym mit anderen in unmittelbarer Nähe chatten können, eine Social-Music-Listening-App namens Aux und einen Meme Creator namens Whale. Facebook ist zunächst nicht an der Monetarisierung interessiert, was der langjährigen Strategie von Zuckerberg entspricht, zunächst eine Nutzerbasis aufzubauen, bevor man sich mit der Rentabilität befasst.

Wettbewerb mit jedermann

Eine Podcast-App von Facebook könnte sich auf Apple und Spotify auswirken, während eine Reiseplanungs-App in die Fußstapfen von Booking Holdings oder Expedia treten könnte. Mit Workplace hat sich Facebook bereits im Bereich Unternehmertum ausprobiert, weitere Vorstöße könnten Microsoft oder Slack betreffen, da Facebook eine Überarbeitung von E-Mails oder die Entwicklung von Präsentationssoftware in Betracht gezogen hat, die das beliebte Stories-Format verwendet, das laut dem Bericht Social Media überholt hat. Aktuelle E-Mail-Newsletter-Plattformen umfassen Start-ups wie Mailchimp und Substack.

Natürlich sind viele dieser Ideen immer noch genau das; das Unternehmen wird vielleicht nie damit fortfahren, sie umzusetzen. Vermutlich kann Facebooks neue Viewpoints-App auch dazu beitragen, Informationen darüber zu sammeln, welche Bereiche man erkunden und bei welchen man es lieber sein lassen sollte.

